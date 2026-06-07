Israel ataca suburbios sur de Beirut: mueren dos personas

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MREIJEH, Líbano (AP) — Israel atacó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso el domingo, días después que un acuerdo de alto el fuego en Washington entrara en vigor y pese a una solicitud de Estados Unidos de no atacar la capital de Líbano. La agencia noticiosa estatal de Líbano reportó que dos personas murieron y 11 resultaron heridas.

Irán había advertido que cualquier ataque a Beirut renovará una guerra a gran escala en todo Oriente Medio, incluso cuando Pakistán intenta reanudar las conversaciones entre Teherán y Washington. Irán quiere que un acuerdo incluya el fin de la guerra en Líbano.

El poderoso presidente del Parlamento de Irán insinuó que habrá represalias. "El bloqueo naval (de Estados Unidos) impuesto contra el pueblo iraní, junto con la luz verde de Washington hoy al régimen sionista, hace que las bases y activos estadounidenses e israelíes en la región sean objetivos legítimos", dijo Mohammad Bagher Qalibaf en X.

La Casa Blanca no ha emitido declaraciones hasta el momento. Un alto funcionario estadounidense dijo que "no nos sorprendió" el ataque en Beirut. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, no dijo si Estados Unidos había sido advertido de antemano sobre el ataque.

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La ofensiva impactó un edificio residencial, dañando cuatro de sus siete pisos. Se encontró un arma sin explotar entre los escombros.

Netanyahu quiere eliminar a Hezbollah como amenaza

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que la ofensiva fue en represalia por un ataque cometido previamente por el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, contra el norte de Israel, y que los ataques apuntaron israelíes a "centros de mando" en los extensos vecindarios urbanos.

"Los estamos golpeando muy duro, y sabemos que Hezbollah está a la fuga", dijo Netanyahu a su gabinete. El ejército de Israel agregó que "se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles", incluida la vigilancia aérea.

Hezbollah no se atribuyó el ataque contra Israel ocurrido más temprano en el día.

Israel anunció el lunes una ofensiva en los suburbios del sur de Beirut luego que Hezbollah se atribuyera ataques en el norte de Israel, pero conversaciones urgentes a través de Washington detuvieron las agresiones, con la condición de que Hezbollah dejara de atacar las ciudades fronterizas de Israel. Líbano e Israel posteriormente renovaron un acuerdo de alto el fuego en conversaciones que Beirut espera que pongan fin a los combates.

El primer acuerdo de ese tipo entró en vigor el 17 de abril, días después de un bombardeo israelí de 10 minutos sobre Beirut que mató a más de 300 personas. Israel atacó los suburbios del sur de Beirut dos veces desde que el primer acuerdo de ese tipo entró en vigor el 17 de abril. Los ataques israelíes sobre el sur de Líbano continúan a diario, e Israel ha tomado alrededor de una quinta parte de Líbano en su invasión terrestre.

Netanyahu, que enfrenta elecciones más adelante este año, quiere seguir adelante con la ofensiva de Israel hasta que considere que Hezbollah ya no representa una amenaza.

Trump quiere que ataque contra Hezbollah sea "más quirúrgico"

Hezbollah ha rechazado duramente el acuerdo negociado por Estados Unidos y pidió a Líbano poner fin a sus conversaciones directas con Israel. En su lugar, respalda la inclusión por parte de Irán de un alto el fuego en Líbano como condición en las negociaciones con Estados Unidos.

Los combates amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, un punto clave de tránsito de petróleo y gas y productos relacionados como fertilizantes. Su cierre ha sacudido la economía mundial y ha disparado las advertencias de hambrunas en regiones vulnerables.

En una entrevista grabada el viernes y emitida el domingo con "Meet the Press" de la cadena NBC, el presidente estadounidense Donald Trump indico que "me gustaría ver que Líbano tenga una vida mejor. Me gustaría ver un ataque más quirúrgico contra Hezbollah. Creo que debería ser más quirúrgico".

Trump añadió que "no está exigiendo" que Líbano forme parte del acuerdo a corto plazo para extender el alto el fuego en la guerra con Irán.

Más de 3.500 personas han muerto en Líbano desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes contra el norte de Israel, dos días después que Israel y Estados Unidos comenzaran a atacar a Irán. Más de 1 millón de personas en Líbano han sido desplazadas. Los combates han matado al menos a 31 soldados israelíes y tres civiles.

El comandante del ejército libanés, el general Rodolphe Haikal, viajó a Pakistán el sábado por invitación del jefe del ejército paquistaní, que ha estado involucrado en la mediación de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El ejército libanés no aclaró si la visita está relacionada con esos esfuerzos de mediación.

Ministro paquistaní del Interior visita Irán

El ministro paquistaní del Interior estaba en Teherán el domingo en un nuevo intento de reanudar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Mohsin Naqvi estaba entregando un mensaje al líder supremo iraní, el ayatolá Moytabá Jamenei, de parte del jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA. No había detalles sobre el contenido del mensaje.

Jamenei no ha sido visto en público desde que fue nombrado gobernante de la República Islámica luego que su padre muriera el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Naqvi se reunió con el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a última hora del sábado, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, el domingo, según medios oficiales iraníes.

Las autoridades paquistaníes han dicho que Islamabad, con apoyo de países de la región como Qatar, Turquía y Egipto, ha estado trabajando para ayudar a aliviar las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En El Cairo, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Bader Abdelatty, y su homólogo qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, discutieron "elementos propuestos" de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, sin dar detalles.

Por su parte, el ejército estadounidense informó que derribó otros dos drones iraníes sobre el estrecho de Ormuz que, según dijo, amenazaban el tráfico marítimo internacional.

Los combates más intensos terminaron con un alto el fuego preliminar el 8 de abril, pero Washington y Teherán no han podido ponerse de acuerdo sobre un fin duradero de la guerra.

El ejército estadounidense ha mantenido su bloqueo sobre los puertos iraníes en respuesta al control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz. Los precios de la energía se han disparado, lo que plantea problemas políticos para el Partido Republicano de Trump, de cara a los elecciones legislativos de medio mandato en noviembre.