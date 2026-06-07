Armenia realiza elecciones parlamentarias bajo presión rusa creciente

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EREVÁN, Armenia (AP) — Los armenios votaban el domingo en las elecciones parlamentarias, al tiempo que el gobierno saliente, bajo una presión rusa cada vez mayor, busca aflojar los lazos con Moscú y profundizar la cooperación con Occidente.

Los centros de votación cerraron a las 8:00 de la noche hora local, y se esperaban resultados preliminares para el lunes.

El primer ministro Nikol Pashinyan y su partido gobernante, Contrato Civil, buscan un mandato sólido para trazar un nuevo rumbo geopolítico. La oposición a la que se enfrentan incluye a algunos partidos abiertamente prorrusos.

Cuando acudió a votar el domingo, Pashinyan dijo que Armenia seguirá fortaleciendo su independencia, estatalidad, democracia y Estado de derecho.

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"La Unión Europea es nuestro principal socio en la implementación de reformas democráticas y continuaremos ese camino", afirmó.

Sin embargo, también subrayó que no había tensiones entre Armenia y Moscú, al señalar: "nuestras relaciones con Rusia son institucionales y se basan en el respeto mutuo", reportó la agencia de noticias Armenpress.

Funcionarios rusos han impactado las exportaciones armenias con una andanada de restricciones en las últimas semanas. El presidente Vladímir Putin y otros funcionarios rusos han hecho amenazas apenas veladas al comparar el camino de Armenia con el que ya recorrió Ucrania, que fue invadida por Rusia.

Por su parte, investigadores armenios indicaron que emitieron seis órdenes de arresto contra miembros del partido opositor Armenia Fuerte el día anterior a la votación, acusándolos de comprar votos. La Comisión Electoral Central del país confirmó el sábado que el partido podía presentarse luego que un integrante de otro partido opositor, República, apelara para inhabilitar a Armenia Fuerte por acusaciones de corrupción.

Al comentar sobre los arrestos el domingo, el líder del partido Armenia Fuerte, el empresario armenio-ruso Samvel Karapetyan, dijo que "no cambiarán la opinión de los votantes armenios".

Karapetyan está bajo arresto domiciliario por presuntamente abogar por el derrocamiento del gobierno, algo que el multimillonario ha rechazado por considerarlo políticamente motivado. Fue escoltado a un centro de votación, donde habló brevemente con los medios antes de regresar a casa.

"El pueblo armenio tomará la decisión correcta y Armenia finalmente tendrá un gobierno legítimo", afirmó.

Trump ofrece apoyo y Putin pide cautela

El parlamento armenio, la Asamblea Nacional, debe estar compuesto por al menos 101 miembros, elegidos para mandatos de cinco años. Los partidos deben obtener al menos el 4% de los votos para conseguir un escaño, y los bloques integrados por tres o más partidos deben alcanzar el 8%.

Dos bloques políticos y 17 partidos participan en las elecciones del domingo. La mayoría de los encuestadores y expertos ha pronosticado que Pashinyan, quien llegó al poder en 2018 tras amplias protestas callejeras, saldrá vencedor.

"Creo que los armenios esperan, ante todo, una Armenia pacífica, independiente y próspera de estas elecciones, como la que tenemos hoy", señaló Hripsime Grigoryan, diputado de Contrato Civil en el parlamento saliente.

Pashinyan ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de una política exterior equilibrada que garantice que Armenia mantenga buenas relaciones con Estados Unidos, Europa y Rusia, así como con potencias regionales como Turquía e Irán, ambos de los cuales limitan con Armenia.

Pese a ello, Pashinyan ha despertado mucho más entusiasmo en Occidente que en Moscú. Ha recibido el respaldo de varios líderes europeos, así como del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump escribió en redes sociales que el "primer ministro Nikol Pashinyan, de Armenia, un gran amigo y líder, está haciendo que su país sea fuerte, rico y muy seguro", e instó a los armenios a "Hacer (a Armenia) grande otra vez".

Esto ha disgustado al Kremlin. Putin declaró, al hablar con periodistas tras el desfile del Día de la Victoria de Rusia el 9 de mayo, que si el pueblo armenio ve beneficios en unirse a la Unión Europea, entonces "ciertamente no tendremos nada que decir en contra".

Sin embargo, también recordó a los reporteros: "Ahora mismo estamos viviendo todo lo que está ocurriendo con respecto a Ucrania. ¿Y cómo empezó? Empezó con la adhesión de Ucrania o su intento de adherirse a la UE".

La oposición quiere lazos más estrechos con Rusia

A diferencia del partido Contrato Civil, la mayor parte de la oposición armenia apoya construir relaciones más fuertes con Moscú.

El partido Armenia Fuerte busca desarrollar vínculos comerciales con Rusia y ha acusado a Pashinyan de intentar iniciar una guerra con Moscú.

Otros posibles contendientes incluyen al expresidente Robert Kocharyan, quien lidera el bloque Hayastan y también ha acusado a Pashinyan de socavar las relaciones con Rusia, y el Partido Armenia Próspera, encabezado por el empresario prorruso Gagik Tsarukyan.

Estos partidos también han criticado con dureza a Pashinyan por intentar normalizar las relaciones con el vecino Azerbaiyán. El líder armenio y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev rubricaron un documento para avanzar hacia un acuerdo de paz en la Casa Blanca junto a Trump en agosto.

Ambos países estuvieron atrapados en un conflicto de décadas por el destino de Karabaj, una región separatista que durante décadas estuvo controlada por fuerzas de etnia armenia respaldadas por Armenia. Azerbaiyán tomó el control de toda la región de Karabaj durante una ofensiva rápida en 2023.

"Quiero que este gobierno cambie porque la situación de nuestro país está empeorando", dijo a The Associated Press Sahakyan Elina, simpatizante del Partido Armenia Próspera, en un mitin el jueves. "No quiero vivir con mis enemigos en unidad".

UE critica presión de Moscú

Las autoridades rusas han impuesto nuevas restricciones a los productos agrícolas armenios en la antesala de la votación parlamentaria, al prohibir la importación de flores armenias, ciertos tipos de coñac y vino, berenjenas, papas, frutas secas, pescado y otras mercancías.

Rusia afirma que las prohibiciones están relacionadas con infracciones de las normas de importación agrícola.

La Comisión Europea describió el jueves la medida como "nada menos que coerción económica".

"Al ampliar las restricciones a las exportaciones de productos armenios, Moscú está convirtiendo las relaciones económicas en un arma para ejercer presión política. Conocemos muy bien este manual", señaló la comisión en un comunicado.

Moscú también controla una parte significativa de la energía y la infraestructura de Armenia y le suministra gas barato, un punto que Putin se ha apresurado a subrayar en sus reuniones con Pashinyan.

Putin también ha recalcado que Armenia no puede unirse a la UE y permanecer dentro de la Unión Económica Euroasiática, un bloque aduanero liderado por Rusia.

"Estar en una unión aduanera con la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática es imposible", afirmó Putin. "Es simplemente imposible por definición".