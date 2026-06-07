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Liberan a secuestrados por Boko Haram en montañas Mandara

La insurgencia en el noreste de Nigeria ha desplazado a millones y el gobierno enfrenta críticas por su respuesta.

Por AP

Junio 07, 2026 03:05 p.m.
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Liberan a secuestrados por Boko Haram en montañas Mandara
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      ABUYA, Nigeria (AP) — El ejército nigeriano informó el domingo que liberó a 360 personas secuestradas por Boko Haram en el sur de Borno, en la parte noreste del país.

      La operación, según el comunicado del ejército, se llevó a cabo en las montañas Mandara, que forman parte del bastión del grupo insurgente. Como resultado fueron liberadas varias personas, incluidos niños, que habían sido secuestradas en distintas comunidades de Borno.

      Dos bebés "sucumbieron al agotamiento" debido al desafiante terreno montañoso y las penurias que soportaron durante su prolongado cautiverio, dijo un portavoz del ejército, Haruna Sani.

      "Los restantes secuestrados rescatados fueron evacuados con éxito a lugares seguros para recibir atención médica y apoyo humanitario, lo que marca un importante éxito operativo y un significativo revés para el grupo terrorista", detalló Sani.

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      Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte, donde una insurgencia de más de una década y las actividades de grupos armados que realizan secuestros para pedir rescate y minería ilegal han agravado los desafíos de seguridad del país.

      Entre los grupos armados islámicos más prominentes están Boko Haram y una facción disidente, que está afiliada al grupo Estado Islámico y es conocida como Provincia del Estado Islámico en África Occidental (PEIAO).

      El mes pasado, el país de África Occidental señaló que su operación conjunta con Estados Unidos había matado a 175 combatientes de PEIAO.

      La insurgencia en el noreste de Nigeria ha matado a miles de personas y desplazado a millones, según Naciones Unidas. Analistas dicen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos, pese a las reiteradas promesas del presidente Bola Tinubu de frenar la crisis.

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