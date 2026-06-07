Hallan a hombre muerto cerca de Libramiento

El cuerpo de un hombre sin vida, ya en estado de putrefacción, fue encontrado en un despoblado cercano al Libramiento Norte, por ahora se ignora su identidad y la causa del fallecimiento aunque las autoridades ya llevan a cabo las investigaciones.

El hallazgo se realizó alrededor de la una de la mañana de este sábado, en que a las corporaciones policiales se reportó que cerca del Libramiento Norte, en el tramo de la carretera a Matehuala a las vías México-Laredo, se encontraba el cuerpo de un hombre ya en avanzado estado de degradación orgánica.

Elementos de la Policía Municipal de Soledad, llegaron al sitio y una vez que verificaron el hecho procedieron a acordonar el área donde estaba el cuerpo a fin de que se iniciaran las indagatorias.

Asimismo, personal de la Vicefiscalía Científica arribó para realizar el levantamiento del cuerpo correspondiente a una persona del sexo masculino, del cual por ahora se desconoce la identidad ya que no portaba documento alguno que la revelara.

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En primeras indagaciones se estableció que presentaba huellas de devoramiento por los animales del lugar y vestía pantalón de mezclilla azul, cinturón negro, playera color negro y tenis blancos.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició la carpeta de investigación respectiva para esclarecer el caso y se esperaban los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte y saber si hay delito que perseguir.