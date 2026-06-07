SSPC reporta aumento de riñas en San Luis Potosí

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En el último mes se registra incremento de riñas en el estado, principalmente los fines de semana, pero se trata de una "estadística no muy elevada", matizó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana (SSPC).

Para el mando policial, en la mayoría de los conflictos, el exceso de consumo de alcohol entre la población está relacionado en las discusiones y peleas, que posteriormente derivan en agresiones donde se ponen predicamento a la vida.

Conminó a la ciudadanía a moderar la ingesta de bebidas embriagantes, porque después de ingerirlas en forma excesiva, se pueden generar conflictos entre personas conocidas que están conviviendo en alguna reunión.

Recordó que la Guardia Civil Estatal (GCE) intervino como primer respondiente en la reyerta suscitada la semana antepasada en una colonia del norte de la capital potosina, donde fallecieron dos personas.

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Durante abril la Fiscalía General del Estado (FGE), inició seis carpetas de investigación por homicidio doloso donde los asesinos utilizaron arma de fuego; y 29 denuncias por lesiones dolosas, de las cuales en 20 casos los agresores usaron arma blanca y en nueve optaron por arma de fuego.