Segob y FGE difieren por liberaciones
Dependencia federal asistió a las dos detenidas por Ley Serrano
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Chocan versiones sobre la liberación de las dos ciudadanas encarceladas gracias a la Ley Serrano. Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que habían aceptado su responsabilidad en un ilícito, la Secretaría de Gobernación indicó que habían sido acusadas de un "supuesto" delito y que un juez federal determinó su liberación tras una revisión de su situación legal.
Acciones de la autoridad
Ayer por la tarde, a través de su cuenta en X, la Segob publicó una tarjeta informativa en la que informaba que, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindó atención a "Eréndira "N" y Alejandra "N"", creadoras de contenido que fueron vinculadas a proceso y sometidas a prisión preventiva luego de que la FGE las relacionara con un delito relacionado con usos indebidos de la Inteligencia Artificial, creado a fines del año pasado a través de una iniciativa presentada por el legislador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, al Congreso.
El 26 de mayo pasado, ambas fueron detenidas por la FGE, que logró que un juez de control las vinculase a proceso. Desde entonces, permanecían detenidas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles confirmados
Sin embargo, en el documento, la secretaría indicó que fueron acusadas "por el supuesto delito" contra la identidad de las personas y estableció que "tras la revisión de su situación jurídica", un juez de control determinó su "inmediata liberación".
La Segob indicó que sus dos instancias que intervinieron en el caso le darán seguimiento.
Unas horas antes, la FGE oficializó la liberación de las involucradas, señalando que había sido por la vía de la suspensión condicional del proceso, sujeta al pago de la reparación del daño y a cumplir el compromiso de acudir a firmar mensualmente en la Unidad de Medidas Cautelares.
no te pierdas estas noticias
Gira ¿Y ahora qué? de Alejandro Sanz llena La Cartuja en Sevilla
EFE
El músico madrileño abrió su gira española en Sevilla con un estadio La Cartuja lleno y una emotiva conexión con el público.
David Azuara se suma a los aspirantes a alcaldía
Ana Paula Vázquez
Destacó que la unidad interna del PAN es clave para evitar un fracaso electoral
"Negativa tiene otro matiz", dice Galindo sobre Fundadores
Rolando Morales
Destacó solicitudes previas del Gobierno estatal para eventos en la misma plaza