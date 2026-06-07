Asesinan a joven de un balazo en riña

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Un joven de 25 años de edad fue asesinado a balazos en la lateral de la carretera a Matehuala, en la colonia San Felipe, en donde su victimario lo persiguió hasta dispararle de corta distancia para luego darse a la fuga dejándolo tirado sin vida.

El hecho tuvo lugar alrededor de las dos de la tarde de este jueves. Según informes iniciales, el ahora occiso corría por la banqueta en la lateral de la mencionada carretera, mientras su rival lo perseguía.

Fue a la altura de la calle Esmeralda, frente a una pequeña plaza comercial del mismo nombre, en donde el victimario alcanzó al joven y le disparó a la cabeza propinándole al menos un tiro, para enseguida darse a la fuga.

El afectado quedó tirado en la banqueta y algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia, pero cuando los paramédicos lo revisaron se percataron que había perdido la vida a causa de un impacto de bala que presentaba.

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Elementos de la Policía Municipal de Soledad llegaron a lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para que las demás autoridades iniciaran las indagaciones, siendo identificado el ahora occiso como Juan Pablo G. de 25 años de edad.

Posteriormente, personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recoger posibles indicios; algunos testigos pudieron aportar algunos datos sobre el posible autor del homicidio, por lo que ya se tendrían pistas que pudieran llevar a su detención.

La Fiscalía General del Estado, inició ya la carpeta de investigación correspondiente sobre el hecho y se espera que pueda ser esclarecido en el menor tiempo posible, el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se entregaría a los familiares para que le dieran la sepultura respectiva.