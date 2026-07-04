Ataque ucraniano en Zaporiyia deja 5 muertos

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Moscú, Rusia.- Las autoridades rusas denunciaron este viernes 5 muertos y 18 heridos en un ataque ucraniano en la parte de la región de Zaporiyia controlada por Moscú.

"Ya se sabe que cinco residentes murieron como resultado del ataque selectivo del enemigo contra el mercado de la ciudad de Tokmak", escribió en redes sociales Yevgueni Balitski, el gobernador local nombrado por Rusia. Agregó que en el ataque también resultaron heridas 18 personas.

"Siguen llegando más víctimas", aseguró para dar a entender que el número de afectados crecerá. Según Balitski, "la responsabilidad de la tragedia recae en quienes atacan deliberadamente objetivos civiles".

"Les pido a todos que mantengan la calma, que confíen únicamente en los canales de información oficiales y que no difundan información no verificada", concluyó. El Ejército ruso ha conquistado 133 localidades en Ucrania en lo que va de 2026, afirmó el viernes el presidente ruso, Vladímir Putin.

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"Desde principios de este año, las tropas rusas han liberado 133 localidades y tomado el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio en Donbás y Novorossiya", dijo el jefe del Kremlin durante una reunión con el mando militar.

Aseguró que Rusia mantiene la iniciativa estratégica en el frente.

En especial, mencionó la toma del bastión de Kostiantínivka, en el este de Ucrania, cuya conquista fue comunicada por las autoridades rusas este mismo viernes.

"La liberación de Kostiantínivka tiene una gran importancia estratégica. La ciudad, como todos sabemos, es un nudo de comunicaciones clave y un importante centro industrial en el Donbás", declaró Putin.