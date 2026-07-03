Zozobra sobre futuro de Delcy

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Caracas, Ven.- Ante las quejas de que los equipos extranjeros y los civiles han asumido la mayor parte de las labores de rescate, Delcy Rodríguez procuró defender la respuesta del gobierno, un día antes de que venza la prórroga de su mandato de 180 días en el cargo de presidenta encargada. Rodríguez fue vicepresidente del exmandatario Nicolás Maduro hasta que Estados Unidos lo derrocó en enero. Ella se convirtió en mandataria encargada, con el respaldo del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

La escasa transparencia de las autoridades venezolanas impide prever qué ocurrirá una vez que venza el plazo el viernes.

Según la Constitución de Venezuela, las ausencias temporales de un mandatario deben ser cubiertas por el vicepresidente hasta por 90 días. La Asamblea Nacional puede prorrogar estos nombramientos interinos por 90 días más.

La presidenta encargada cuenta con un fuerte respaldo de legisladores y del gobierno de Trump. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de Rodríguez, puede convocar a elecciones anticipadas si los legisladores declaran el cargo permanentemente vacante.

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Desde que Estados Unidos capturó a Maduro, el gobierno de Trump ha ampliado su papel en los asuntos venezolanos. Esto representa un cambio sísmico en las relaciones entre ambas naciones, cuyas relaciones llevan años bajo intensa fricción.

Washington ha respaldado a Rodríguez, y en gran medida le ha dado la espalda a la líder opositora María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz—, quien esta semana acusó al gobierno de Rodríguez de impedirle regresar al país.