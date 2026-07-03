Bombazo en Damasco mata a 9 personas

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Damasco, Siria.- Un artefacto explosivo fue detonado el jueves en una cafetería de la capital siria, Damasco, y mató al menos a nueve personas, informó el Ministerio de Salud de Siria.

La explosión, registrada cerca del principal complejo de tribunales, dejó a otras 20 personas heridas, indicó el Ministerio, según publicó la cadena estatal siria Al-Ikhbariya.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad hasta ahora. Las fuerzas de seguridad acudieron rápidamente a la cafetería y acordonaron la zona cuando investigaban el ataque.

El Ministerio del Interior anunciará pronto sus conclusiones preliminares, afirmó el gobernador de Damasco, Maher Idlibi. Idlibi señaló que el artefacto parecía "primitivo" y prometió que los responsables rendirán cuentas.

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Un video que circulaba en redes sociales mostraba a varias personas heridas tendidas en el suelo, con agentes de policía cerca. Más tarde, las ambulancias acudieron al lugar, atendieron a personas en el sitio y trasladaron a los heridos de mayor gravedad a hospitales de la capital siria. La cafetería era frecuentada por abogados que trabajaban en el vecindario.

Jalal Aljanani, propietario de un restaurante contiguo, corrió hacia la cafetería cuando escuchó la explosión y quedó horrorizado al ver cuerpos en el suelo.

"Llevamos a las víctimas a los autos hasta que llegó la policía de tránsito", dijo Aljanani a The Associated Press, con la camisa cubierta de sangre. "Muchos de ellos habían sufrido lesiones graves por el impacto y casi todos estaban sangrando".

Desde que derrocaron a la dinastía Assad y tomaron el poder en un relámpago de insurgencia en diciembre de 2024, los nuevos gobernantes de Siria han reprimido a milicianos del grupo extremista Estado Islámico en un intento por frustrar ataques en la capital y sus alrededores.