Gobierno venezolano eleva a 2 mil 595 cifra de muertos

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, elevó la noche de este jueves a 2.595 el número de muertos por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país el 24 de junio, y situó en 12.400 la cifra de heridos.

Balance de la tragedia y respuesta estatal

Durante una rueda de prensa con medios internacionales celebrada en Caracas, Rodríguez ofreció un balance actualizado de la tragedia que tuvo su mayor impacto en La Guaira, donde se reportaron 189 edificios colapsados por completo.

La mandataria defendió la actuación del Gobierno y aseguró que la respuesta estatal se activó de inmediato. "No esperamos un día, dos días, tres días; inmediatamente se activó", declaró.

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Explicó que tres horas después del sismo se activó la coordinación internacional y se ordenó el traslado de equipos de rescate sin distinción. Se decretó un Estado Mayor de Emergencia "a pocas horas" del evento y se movilizaron maquinaria pesada, camas hospitalarias y recursos de contingencia antes del amanecer del primer día.

Papel de la Fuerza Armada y movilización de recursos

Ante preguntas incómodas por periodistas foráneos, la presidenta interina defendió la actuación de su gobierno y de las fuerzas armadas venezolanas. En redes sociales se han multiplicado las críticas de familiares de víctimas y afectados en contra del gobierno y de la actuación de uniformados.

Según Rodríguez, en las primeras 24 horas se desplegaron 4.000 efectivos civiles y militares. La cifra ascendió a 11.000 en 48 horas y supera los 19.000 efectivos a una semana del sismo, todos concentrados en la zona cero. Destacó el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las tareas de rescate, distribución de alimentos, instalación de hospitales de campaña, cocinas y baños.

Como ha sido habitual desde que asumió el poder hace seis meses, tras la caída de Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas, la presidenta interina acusó a "laboratorios mediáticos" de generar caos en las primeras horas al promover la matriz "bajen todos a La Guaira" con el objetivo de obstaculizar las labores de búsqueda y rescate.

"La primera decisión ese día fue militarizar el Estado de La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos imposibilitaran las labores", señaló, y calificó a quienes difunden estas matrices como "miserables".

Rodríguez rechazó las denuncias de sobrevivientes sobre retrasos en la ayuda y aseguró que ha mantenido cercanía con los afectados en campamentos y hospitales, donde ha recibido agradecimientos.

Además, anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares en coordinación con el Fondo Monetario Internacional para atender las necesidades de reconstrucción, incluida la construcción de viviendas en zonas seguras, y la apertura de una cuenta en la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, sujeta a auditorías.

Indicó que se solicitó apoyo a 72 países y que se mantiene abierto el proceso de identificación de cadáveres mediante huellas dactilares y cotejos forenses, en coordinación con la Fiscalía y el Registro Civil. "Nadie va a fosa común", garantizó.

Rodríguez subrayó que el Gobierno "hizo todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciendo lo que está en nuestra mano y más". El sismo ha dejado también alrededor de 12.800 damnificados, según datos oficiales.

Como ha sido usual desde los dos terremotos del 24 de junio, en esta rueda de prensa la presidenta interina apareció flanqueada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero de facto del gobierno, y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello.