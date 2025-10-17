Ataques rusos causan apagones

Kiev, Ucrania.- Rusia atacó las instalaciones energéticas de Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles en su último bombardeo masivo contra la red eléctrica del país, informó las autoridades ucranianas el jueves, cuando el presidente Volodímir Zelenski se prepara para pedirle a su homólogo Donald Trump más defensas antiaéreas y misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos durante una reunión en la Casa Blanca.

Ocho regiones ucranianas sufrieron apagones tras la ofensiva rusa, indicó el operador energético nacional, Ukrenergo. DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, informó cortes en la capital, Kiev, y apuntó que tuvo que frenar la extracción de gas natural en la región central de Poltava debido a los ataques. La infraestructura de gas natural sufrió daños por sexta vez este mes, de acuerdo con Naftogaz, la empresa estatal de petróleo y gas.

Zelenski afirmó que Rusia disparó más de 300 aviones no tripulados y 37 misiles contra el país durante la noche. Además, acusó a Moscú de utilizar municiones de racimo y de atacar repetidamente el mismo objetivo para alcanzar a los equipos de emergencias.

“Este otoño, los rusos están aprovechando cada día para atacar nuestra infraestructura energética”, escribió Zelenski en Telegram.

La red eléctrica ucraniana ha sido uno de los principales objetivos del Kremlin desde que invadió a su vecino hace más de tres años. Los ataques se incrementan a medida que se acercan los meses de frío intenso como parte de una estrategia rusa que las autoridades ucranianas denominan “convertir el invierno en un arma”. Moscú asegura que sólo apunta a objetivos de valor militar.