Fracasa votación en el Senado de EU

Washington.- Los demócratas del Senado de Estados Unidos rechazaron el jueves, por décima vez, un proyecto de ley de gasto provisional que reabriría el gobierno, insistiendo en que no se apartarán de sus demandas que el Congreso aborde las prestaciones de atención médica.

La votación fracasó el jueves por la mañana, con un resultado de 51 votos a favor por 45 en contra, muy por debajo de los 60 necesarios para avanzar con las reglas del Senado sobre el obstruccionismo.

La repetición de votaciones sobre el proyecto de ley de financiación se ha convertido en algo cotidiano en el Congreso, subrayando lo irresoluble que se ha vuelto la situación. En ocasiones, ha sido el único tema en la agenda del Senado, mientras que los republicanos de la Cámara de Representantes han abandonado Washington por completo. El estancamiento ha durado más de dos semanas y ha dejado a cientos de millas de trabajadores federales suspendidos, a muchos más sin un día de pago garantizado, y al Congreso paralizado.

“Mientras nos posicionamos como dos bandos aparentemente atrincherados en este decimosexto día de cierre, la gente real se pregunta si su gobierno estará allí para ellos”, dijo la senadora republicana Lisa Murkowski.

