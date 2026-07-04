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Autobús desbarranca en Pakistán; 40 muertos

Por AP

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Autobús desbarranca en Pakistán; 40 muertos
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      Queta, Pakistán.- Un autobús de pasajeros que circulaba a exceso de velocidad y con sobrecupo se precipitó desde una autopista hacia un barranco rocoso en el suroeste de Pakistán temprano el viernes, lo que dejó 40 muertos y ocho heridos en uno de los incidentes viales más mortíferos de los últimos años, informaron autoridades.

      El autobús perdió el control y cayó al barranco en Dana Sar, una zona remota cerca de la frontera entre las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, indicó Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán.

      Asimismo, el portavoz explicó que el autobús iban también pasajeros de otro autobús que se había averiado, lo que causó sobrecupo. Añadió que los rescatistas trabajaban para identificar a las personas fallecidas.

      Un herido relató a medios locales desde su cama de hospital que algunos pasajeros protestaron porque el conductor se detuvo para recoger a personas de otro autobús que se había averiado. Dijo que siguió una discusión, durante la cual un pasajero supuestamente agarró al conductor por el cuello. Momentos después, el conductor perdió el control del autobús, que se precipitó al barranco.

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      Llegar a los restos del autobús resultó difícil, ya que el personal de emergencia, respaldado por fuerzas paramilitares, descendió por una empinada ladera montañosa al barranco de hasta 25 metros de profundidad. Varias horas después, los rescatistas llevaron a los heridos en camillas y recuperaron los cuerpos en carretas improvisadas, subiéndolos con esfuerzo por la pendiente.

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