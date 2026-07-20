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LOS ÁNGELES (AP) — Los informes de autopsia rara vez vienen acompañados de comentarios mordaces. Por eso sorprendió cuando se difundieron los resultados de la autopsia de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, junto con una declaración del jefe forense del condado de Los Ángeles en la que afirmó que era "inconcebible" que sus padres, en duelo, tuvieran que esperar meses para saber cómo murió su hija.

Autopsia de Celeste Rivas Hernandez: detalles y postura oficial

La autopsia realizada al cuerpo desmembrado hallado en un Tesla en Hollywood Hills había quedado sellada por orden judicial en la investigación que derivó en cargos de asesinato contra el cantante D4vd. El comentario del doctor Odey Ukpo incluido con el informe fue su intento más directo hasta ahora de subrayar la independencia de su oficina frente a la policía y los fiscales, así como su deseo de hacer pública la mayor cantidad posible de información sobre muertes lo antes posible.

D4vd, quien se ha declarado no culpable, enfrenta esta semana una audiencia preliminar crucial para determinar si hay pruebas suficientes para ir a juicio. La agencia de Ukpo, que determinó que Rivas Hernandez murió por heridas de arma blanca, desempeña un papel importante, como lo ha hecho en otros casos de alto perfil, incluidos los posteriores a la muerte de la estrella de "Friends" Matthew Perry y los asesinatos del director Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner.

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Ukpo, de 46 años, concedió recientemente una entrevista a The Associated Press en el edificio donde realizó autopsias durante casi una década antes de asumir el cargo principal en 2023. Siempre ha recibido con agrado los casos de celebridades que llegan a Los Ángeles, al señalar que el escrutinio que generan y la probabilidad de que se difunda desinformación son fuertes incentivos para hacer un trabajo cuidadoso e irrefutable. Y brindan una oportunidad para mostrar qué hace su oficina y qué tipo de peligros puede enfrentar la comunidad.

"Debería poder anticipar los argumentos más sólidos o las preguntas más interesantes a partir del trabajo que he hecho", manifestó. "Si no lo he hecho, entonces falta algo".

"La vida es complicada, pero la muerte es simple", dijo Ukpo.

El médico forense se opone al secretismo policial

Ukpo no cree que sellar los informes de autopsia ayude a las investigaciones policiales, incluida la del asesinato de Celeste.

"Eso va completamente en contra de nuestra misión", sostuvo. "Es muy importante para nosotros divulgar la información de que ella no murió por algo natural, no murió por drogas, fue apuñalada. Y entonces empezamos a mirar hacia atrás qué la hizo vulnerable para estar en esa situación".

Una retención de seguridad ordenada por un tribunal todavía mantiene selladas las autopsias de los Reiner. Las autoridades dijeron inmediatamente después de sus muertes que habían sido apuñalados por su hijo, quien se ha declarado no culpable, pero desde entonces ha habido poca información. Ukpo indicó que hablaría sobre los hallazgos, si se lo permitieran.

"El caso de los Reiner es uno que es directo", afirmó. "No me queda claro qué tipo de información tenemos que arruinaría el caso".

A veces no hay una buena razón para el secretismo, señaló.

"La gente dice: ´¿Por qué sacarían esa información? Porque entonces el caso se va a torcer´". Pero ¿torcerse? ¿Cómo? ¿Qué información?", preguntó, y añadió: "El asesino sabe lo que hizo".

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo en un comunicado que las retenciones de seguridad "se solicitan rara vez y se revisan cuidadosamente caso por caso para determinar si retener temporalmente el informe de autopsia es necesario para preservar información sensible de la investigación". Indicó que los informes pueden contener detalles "que solo la persona responsable conocería", lo que significa que los detectives pueden usar ese conocimiento para evaluar la credibilidad de declaraciones de testigos y descubrir confesiones falsas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles, que llevó los casos de D4vd y de los Reiner, no respondió a una solicitud de comentarios, y la oficina del fiscal de distrito declinó comentar.

Un cambio en su cargo subraya la independencia de Ukpo

Ukpo fue nombrado jefe médico forense en 2023, convirtiéndose en el primer líder negro de la agencia desde que fue fundada en 1850. Su personal responde a alrededor de 13.000 muertes súbitas, inesperadas y prematuras al año.

La parte de "coroner" (forense) de su título se eliminó poco después de su nombramiento y Ukpo respaldó ese cambio, al explicar que un "coroner" suele ser un funcionario electo, a menudo también el sheriff del condado, pero no un médico.

"´Coroner´ simplemente confundía nuestro propósito y sugería que estábamos dentro de una agencia de aplicación de la ley", expresó Ukpo. "Es muy importante establecer nuestra independencia".

Andrew Bernstein, un veterano abogado defensor penal de Nueva York que no participa en ninguno de los casos de Ukpo, dijo que pueden desarrollarse con facilidad relaciones de "colegueo" entre los médicos forenses y las fuerzas del orden.

"Tratan con los policías todo el tiempo", comentó. "Usan el mismo lenguaje".

Esa relación puede perjudicar el caso de un fiscal, dijo, porque "los jurados se dan cuenta de eso todo el tiempo" y pueden percibir como parcial a un médico forense que testifica.

Pero, añadió Bernstein, "no se quiere tanta independencia" como para que el médico forense tome decisiones sin considerar los deseos y necesidades de la policía y los fiscales.

"No se quiere un jefe médico forense estrella de rock", dijo.

La doctora Michelle A. Jordan, presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, dijo a AP mediante un correo electrónico que la organización respalda la "determinación de Ukpo de mantener la independencia de su oficina respecto a las fuerzas del orden" y la facultad de los patólogos forenses para "ofrecer evaluaciones post mortem transparentes e investigaciones precisas sobre las causas de muerte" que estén "libres de influencias indebidas".

Cómo decidió hacer de las autopsias el trabajo de su vida

A los 6 años, Ukpo, quien creció en Anaheim, no lejos de Disneyland, quería ser detective de homicidios.

Pero cuando conoció al médico de su familia, "le pareció muy genial cómo trabajaba con las manos, hacía trabajo sucio, trabajaba con sangre", pero "podía ser muy profesional en su consultorio, con traje, con corbata".

"Ahí lo tienes, esa es la fórmula de un patólogo forense", dijo.

Muy pocos estudiantes de medicina quieren hacer de las autopsias el trabajo de su vida. Contó entre risas que declarar sus intenciones "daba para entrevistas interesantes en la facultad de medicina".

Su formación incluyó etapas en la Universidad Loyola en Chicago, en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y con el médico forense en Albuquerque, Nuevo México.

Las autopsias de celebridades van más allá del condado de Los Ángeles

Ukpo realizó autopsias al rapero Mac Miller, al actor Tommy Lister Jr. y a la modelo y actriz Kim Porter, expareja durante muchos años de Sean "Diddy" Combs.

Perry murió a los pocos meses de que Ukpo asumiera el cargo principal, y su oficina determinó que la causa principal de muerte fue toxicidad aguda por ketamina.

"Matthew Perry fue realmente un caso importante para avisar a la gente de que la ketamina no es inofensiva", señaló.

Dijo que esto y todo su trabajo están impulsados por su deseo de, ante todo, servir al público.

"Lo que intento cambiar durante mi liderazgo aquí es tratar de enfocarnos primero en la comunidad", explicó. "La muerte no ocurre solo para la familia, para el individuo. Cuando ocurre una muerte, repercute".