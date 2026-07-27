Avanzan incendios forestales en Francia

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LEGE-CAP FERRET.- Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55.000 personas durante la noche del domingo, lo que levantó a 220.000 el total de los que han tenido que abandonar sus hogares sólo en una región, mientras las llamas avanzan por la región vinícola y se acercan a la ciudad de Burdeos. En la vecina España, las autoridades supervisaban sus propias órdenes de evacuación en la costa este del país.

Los vientos cambiantes con ráfagas y las condiciones áridas complicaban el enorme esfuerzo por limitar la propagación del enorme incendio, que arde fuera de control desde mediados de semana en la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos. Las autoridades emitieron durante la noche órdenes de evacuación para cinco localidades más al suroeste de la ciudad histórica.

"La situación sigue siendo muy desfavorable", declaró el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, tras lo que describió como "otra noche difícil" para los equipos de bomberos que luchan día y noche contra el incendio que ha quemado una zona cuatro veces el tamaño de París.

"El incendio se volvió de nuevo extremadamente virulento e impredecible, generando sus propios vientos y avanzando de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos", publicó Núñez, el ministro del Interior, en X.

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"Se calmó hacia el final de la noche", añadió.

El papa pide oraciones

por las victimas

Al final de su oración del Ángelus del domingo, el papa León XIV hizo referencia a "los devastadores incendios forestales" en Francia y España. "Expreso mi solidaridad e invitamos a todos a rezar por los afectados y por el trabajo de los equipos de rescate", dijo.

La zona que se ha quemado, gran parte de ella pinares y matorrales convertidos en yesca seca por sucesivas olas de calor este año, ha crecido inexorablemente, y la mañana del domingo abarcaba unas 42.000 hectáreas, indicó la prefectura de Gironda. Eso es siete veces el área de la isla de Manhattan y cuatro veces el tamaño de París.

Los bomberos trabajaron para combatir los rebrotes y los camiones han hecho turnos para volar entre el humo, arrojando agua y retardantes. Los agricultores entregaron agua a los equipos de bomberos para que pudieran combatir las llamas sin interrupción.