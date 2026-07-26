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Ciencia y Tecnología

UNAM ofrece terapia en línea para dejar de fumar

El programa de la UNAM utiliza WhatsApp, Zoom e inteligencia artificial para apoyar a fumadores.

Por El Universal

Julio 26, 2026 08:32 p.m.
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UNAM ofrece terapia en línea para dejar de fumar
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- La Clínica contra el Tabaquismo (CT) de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM afirmó que a través de podcast, WhatsApp, sesiones vía Zoom e inteligencia artificial se puede dejar de fumar, como parte del modelo en línea para asistir a personas fumadoras que buscan dejar esa dependencia.

      Programa en línea para dejar de fumar en la UNAM

      En ese sentido, Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo del Departamento de Salud Pública de esa entidad académica, sostuvo que 8 de cada 10 participantes dejan de fumar.

      Explicó que las 12 sesiones grupales del tratamiento se realizan en línea, se conforman de 10 a 15 participantes y se llevan a cabo reuniones semanales con una duración de 60 minutos vía Zoom.

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      Detalló que también se crea un grupo en WhatsApp con quienes intervienen, donde los terapeutas responden dudas o inquietudes específicas de manera fluida, a fin de estimular la interacción y recibir las actividades o tareas que forman parte del tratamiento.

      Detalles del tratamiento y perfil de los participantes

      Precisó que para ello se solicita el consentimiento informado al inicio del procedimiento para compartir el resumen de la sesión de manera individual a quien así lo solicita a través de su correo electrónico y enfatizó que las reuniones nunca se graban para proteger la privacidad de sus integrantes.

      Adicionalmente, destacó que durante la terapia grupal se garantiza la calidad de las charlas y que todas y todos puedan manifestarse.

      "Ellas y ellos generalmente no llegan a la Clínica, nuestro universo es de individuos con un promedio de edad de 47 años, debido a que es en las décadas de los 40-50 años cuando comienzan a presentarse síntomas respiratorios asociados como sibilancias, tos matutina, dificultad para hacer ejercicio físico como subir escaleras, etcétera", dijo.

      "Aunque en la Clínica tenemos un porcentaje más elevado de mujeres, la eficacia a mediano plazo es mayor en hombres por motivos relacionados con la recaída: en ellas se trata de cuestiones de tipo emocional vinculadas con problemas personales, de familia o de pareja. En varones se asocian más al estrés, ansiedad y dificultades concernientes a su vida cotidiana y laboral", agregó.

      "El tabaco es una bomba atómica, y los vapeadores una granada, ambos causan afectaciones a la salud que pueden llevar a la muerte: con el primero el daño es crónico, y con el segundo el deterioro es agudo", concluyó.

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