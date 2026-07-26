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Tren de carga Ferromex se descarrila en Naco, Sonora

Un vagón carrotanque de Ferromex se descarriló en Naco sin heridos y con derrame químico menor.

Por El Universal

Julio 26, 2026 07:54 p.m.
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Tren de carga Ferromex se descarrila en Naco, Sonora
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      NACO, Son., julio 26 (EL UNIVERSAL).- Un vagón tipo carrotanque de un tren de carga de Ferromex se descarriló la noche del sábado en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Naco, lo que provocó un escurrimiento menor de una sustancia química y la movilización de cuerpos de emergencia.

      Acciones de la autoridad

      La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el incidente no dejó personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales.

      Tras el descarrilamiento, autoridades estatales, corporaciones de Seguridad Pública y personal de la empresa ferroviaria implementaron un operativo para acordonar el área, contener el derrame y evitar riesgos para la población y el medio ambiente.

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      ¿Qué declararon las autoridades sobre el derrame?

      De acuerdo con los primeros reportes, el escurrimiento fue de baja magnitud y no representa un peligro inmediato para las comunidades cercanas; sin embargo, la zona permanece bajo resguardo preventivo mientras continúan las labores técnicas.

      Las autoridades realizan trabajos de evaluación, monitoreo y recuperación del producto derramado, además de verificar que existan condiciones seguras antes de retirar la unidad ferroviaria y restablecer por completo la circulación sobre la vía.

      No se ha precisado cuánto tiempo permanecerán las maniobras en el sitio ni las causas que originaron el descarrilamiento, las cuales ya son objeto de investigación por parte de las instancias competentes.

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