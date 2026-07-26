Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados
El conductor habría intentado ganarle el paso al ferrocarril en el cruce de las vías México-Laredo y Circuito Potosí.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Cinco personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado y arrastrado varios metros por un tren, en el cruce de las vías México-Laredo y Circuito Potosí.
El accidente fue reportado alrededor de las 17:30 horas de este domingo, cuando el conductor de un Chevrolet Chevy rojo presuntamente intentó ganarle el paso al ferrocarril, que circulaba de norte a sur.
La locomotora golpeó el automóvil y lo arrastró varios metros. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), junto con elementos de Bomberos Metropolitanos, acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes.
Tren arrastra automóvil en las vías
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los cinco lesionados fueron trasladados a recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.
Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y realizaron las labores correspondientes en la zona.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados
Redacción
El conductor habría intentado ganarle el paso al ferrocarril en el cruce de las vías México-Laredo y Circuito Potosí.
Detienen a presunto agresor en ataque a Guardia Civil Estatal en La Pila
Pulso Online
La Fiscalía detuvo a un sospechoso tras el ataque armado que causó dos muertes en La Pila.
Jueces consideran gramaje y reincidencia en casos de narcomenudeo
Rubén Pacheco
La defensa puede solicitar salida alterna si el gramaje de droga es mínimo y no hay otros delitos.