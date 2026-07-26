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Seguridad

Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados

El conductor habría intentado ganarle el paso al ferrocarril en el cruce de las vías México-Laredo y Circuito Potosí.

Por Redacción

Julio 26, 2026 08:43 p.m.
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Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados
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      Cinco personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado y arrastrado varios metros por un tren, en el cruce de las vías México-Laredo y Circuito Potosí.

      El accidente fue reportado alrededor de las 17:30 horas de este domingo, cuando el conductor de un Chevrolet Chevy rojo presuntamente intentó ganarle el paso al ferrocarril, que circulaba de norte a sur.

      La locomotora golpeó el automóvil y lo arrastró varios metros. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), junto con elementos de Bomberos Metropolitanos, acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes.

      Tren arrastra automóvil en las vías

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      Los cinco lesionados fueron trasladados a recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y realizaron las labores correspondientes en la zona.

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