Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados

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Cinco personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado y arrastrado varios metros por un tren, en el cruce de las vías México-Laredo y Circuito Potosí.

El accidente fue reportado alrededor de las 17:30 horas de este domingo, cuando el conductor de un Chevrolet Chevy rojo presuntamente intentó ganarle el paso al ferrocarril, que circulaba de norte a sur.

La locomotora golpeó el automóvil y lo arrastró varios metros. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), junto con elementos de Bomberos Metropolitanos, acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes.

Tren arrastra automóvil en las vías

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Los cinco lesionados fueron trasladados a recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y realizaron las labores correspondientes en la zona.

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