Cerrito de la Cruz, la comunidad donde mataron a dos policías estatales

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El ataque en el que murieron dos elementos de la Guardia Civil Estatal ocurrió la mañana de este domingo en Cerrito de la Cruz, una comunidad rural perteneciente a la delegación de La Pila, dentro del municipio de San Luis Potosí.

La zona se localiza al sureste de la mancha urbana de la capital, en los alrededores de La Pila y cerca de las vías del ferrocarril.

De acuerdo con un audio atribuido a uno de los agentes atacados, la agresión se registró "antes de pasar a las vías", aunque las autoridades no han proporcionado las coordenadas ni el punto exacto del ataque.

Cerrito de la Cruz no debe confundirse con otras localidades potosinas que tienen el mismo nombre o uno similar. Existe una comunidad denominada Cerrito de la Cruz en el municipio de Rayón, así como Guanajuatito-Cerrito de la Cruz en Santa María del Río; ninguna de ellas corresponde al sitio de los hechos de este domingo.

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La Fiscalía General del Estado confirmó que la agresión ocurrió en la comunidad perteneciente a La Pila y que dejó dos policías estatales muertos. Posteriormente, un operativo conjunto de la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano permitió asegurar a un presunto implicado.

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Las corporaciones mantienen presencia en la zona, mientras peritos recuperan indicios para establecer la mecánica del ataque y determinar la participación de otras personas.