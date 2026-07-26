Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa
Voz y Dignidad señaló que semanas atrás suspendió la búsqueda debido a amenazas y reclamó mayores condiciones de seguridad.
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CIUDAD VALLES.- Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP concluyeron el levantamiento de fragmentos óseos encontrados en un predio de la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa.
La jornada fue encabezada por las buscadoras Edith Pérez Rodríguez y Guadalupe Mendiola Acosta, quienes informaron que terminaron la recuperación de los restos humanos localizados en la zona.
De acuerdo con el colectivo, los fragmentos podrían corresponder a personas desaparecidas; sin embargo, serán los estudios periciales y genéticos los que determinen su origen y una posible identidad.
Las buscadoras señalaron que semanas atrás tuvieron que suspender los trabajos debido a amenazas directas recibidas en esa misma zona. Tras reanudar las labores, finalmente completaron el levantamiento.
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También reprocharon que el Gobierno del Estado no haya presentado un plan de seguridad para proteger a Voz y Dignidad y a otros colectivos durante las búsquedas de campo. Además, acusaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de no brindarles el apoyo requerido.
Las integrantes del colectivo también denunciaron carencias en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, particularmente por las condiciones del vehículo utilizado para los trabajos, el cual —afirmaron— se encuentra deteriorado.
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Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado cuántos fragmentos fueron recuperados ni el tiempo que podrían tardar los análisis para establecer si pertenecen a una o varias personas.
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