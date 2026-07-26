Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN LUIS POTOSÍ.- Dos elementos de la Guardia Civil Estatal, ambos originarios de Ciudad Valles, murieron durante un ataque registrado la mañana de este domingo en la comunidad de Cerrito de la Cruz, perteneciente a la delegación de La Pila.

Las víctimas fueron identificadas como Michelle Steven y Jesús Salazar Santos, quienes se encontraban en servicio cuando ocurrió la agresión.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y patrullaje cuando fueron atacados. Durante los hechos se registró una explosión; sin embargo, las autoridades todavía no han informado oficialmente qué la provocó.

Versiones preliminares señalan que los agresores presuntamente transportaban combustible de procedencia ilegal, pero esta información no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después del ataque se desplegó un operativo en el que participaron corporaciones municipales, estatales y federales. Horas más tarde, la Fiscalía informó que la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano detuvieron a un presunto involucrado.

Personal de la Vicefiscalía Científica realizó el levantamiento de indicios en el lugar, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para establecer la mecánica de los hechos e identificar al resto de los posibles participantes.

La muerte de los dos agentes causó consternación entre familiares, compañeros y habitantes de Ciudad Valles, de donde eran originarios.