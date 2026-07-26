Decomisan 143 máquinas tragamonedas en dos estados

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de Michoacán y Sonora informaron este domingo del decomiso de un total de 143 máquinas tragamonedas en varios operativos realizados en los últimos días.

Acciones de la autoridad

En Michoacán, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ejecutó 10 órdenes de cateo en distintos puntos del municipio de Uruapan, donde se aseguraron 49 máquinas tragamonedas (minicasinos), narcóticos y la detención de una persona, en el marco de un operativo contra la extorsión y delitos contra la salud.

Las diligencias se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las colonias Ampliación San Francisco, San Luis, La Mora, Real de Santa Rosa, Periodismo, Movimiento Antorchista y Los Doctores, así como en un domicilio de la calle Mariano Matamoros, según dio a conocer la FGE en un comunicado.

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Detalles confirmados

Precisó que en el inmueble ubicado sobre la calle Mariano Matamoros se encontraron siete máquinas tragamonedas, diversos recipientes con marihuana, un contenedor con sustancia granulosa de color blanco con características propias de un narcótico, teléfonos celulares y casquillos de arma de fuego. En ese lugar fue detenido Miguel Ángel "N", de 32 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con lo incautado.

Este domingo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado también informó del decomiso de otras 68 máquinas tragamonedas en Huandacareo, en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión.

En Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que, en coordinación con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, aseguró en Nogales 26 máquinas tragamonedas, además de ocho cámaras tipo "parásito", ocho monitores y ocho equipos de cómputo, colocados en diversos sectores de la ciudad.

En los operativos conjuntos participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Nogales.

En un comunicado, la FGJES precisó que el pasado 21 de julio, "durante recorridos de investigación, fueron retiradas de diversos sectores 16 máquinas tragamonedas instaladas al exterior de comercios", junto con tres cámaras tipo "parásito", que son cámaras de vigilancia colocadas por grupos criminales.

Agregó que "en las colonias Héroes y El Mirador, los agentes aseguraron otras 10 máquinas tragamonedas, ocho monitores y ocho CPU, equipos presuntamente utilizados para la operación de juegos de azar y casino".

De acuerdo con las investigaciones, las máquinas y equipos "fueron colocados contra su voluntad por presuntos integrantes de grupos delictivos generadores de violencia", se lee en el comunicado.