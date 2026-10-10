Barack Obama alerta en Lisboa sobre regulación de inteligencia artificial

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Lisboa, 10 oct (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama alertó este sábado del riesgo que supone no tener un marco regulatorio que responda a la misma velocidad a la que evoluciona la tecnología de la inteligencia artificial (IA), y señaló la necesidad de que Estados Unidos y China se coordinen para encabezar esa prevención, lo que en su opinión, es "un gran reto".

Barack Obama alerta sobre la falta de regulación en inteligencia artificial

"Todavía no contamos con las medidas de seguridad necesarias en torno a los programas, y obviamente esto tiene que empezar en Estados Unidos", expuso el Obama (2009-2017) durante su participación en el Game Changers Forum, celebrado hoy en Lisboa.

Continuó diciendo que "China es el otro país que está más avanzado en estos programas. Una de las dificultades radica en que, en un momento en el que no existe mucha confianza entre China y Estados Unidos, tendremos que encontrar maneras no solo de regular, sino también de coordinar entre las naciones y eso va a suponer un gran reto".

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Coordinación entre Estados Unidos y China para regular la IA

Obama recordó que los modelos tecnológicos avanzan cada vez más rápido y permiten que más personas puedan modificarlos, incluso aquellos que quieran hackear el sistema financiero, el tráfico aéreo o diseñar una nueva pandemia.

Asimismo, señaló que los algoritmos de la inteligencia artificial supondrán una revolución en el mercado laboral, como fue en su momento la automatización de las fábricas hace 50 años, y afectarán a muchas profesiones, como la abogacía o la contabilidad.

Aun así, recalcó que no todo puede ser sustituido por esta tecnología, sobre todo aquellas funciones que no implican eficiencia, sino "buen juicio" o "sabiduría", como la enfermería, la docencia o la política y la gestión armamentística.

"En realidad, no buscamos la eficiencia en ciertas cosas. Por ejemplo, la democracia no es eficiente", planteó el exmandatario demócrata, argumentando que durante su gestión tuvo que tomar decisiones que no eran eficientes, sino que respondían al interés común, como durante el régimen de Bashar al-Assad en Siria.

"Técnicamente, el presidente no debería iniciar la guerra sin la aprobación del Congreso y, sin embargo, había un sufrimiento terrible, un sufrimiento que se desarrollaba dentro de tu ser civilizado. No puedes procesar eso mediante un algoritmo (...) Debes tomar una decisión sobre cómo sopesar todos estos factores diferentes", planteó.

En esa línea, defendió la importancia de enseñar a la población a tener buen criterio y a pensar por sí misma tanto por medio de los conocimientos como del consumo de las artes, al tiempo que hay que implicarla y hacerle ver que sus acciones tienen impacto en el resto.

Cuestionado sobre qué habilidades y cualidades se tienen que destacar de un líder político, Obama hizo hincapié en la necesidad de que escuchen a la población y reconozcan que otras comunidades o países, incluso con intereses diferentes, tienen también "sueños y esperanzas" y son seres humanos.

Esto se contrapone a la tendencia más cerrada en "tiempos de estrés" que también observa en Estados Unidos, en la que la gente tiende a ponerse en contra y eso "inevitablemente lleva al conflicto".

"Si basas tu liderazgo en cómo puedo asegurarme de que mi tribu, mi religión, mi nacionalidad gane, eso significa que alguien tiene que perder", argumentó.