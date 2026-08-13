Ataque hutíes a barco yemení deja seis muertos y heridos

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Tripulantes de un buque comercial yemení que sobrevivieron a un ataque mortal de los rebeldes hutíes a principios de semana afirmaron que un segundo misil impactó la embarcación justo cuando estaban en marcha las labores de rescate tras el primer ataque, lo que provocó aún más caos y víctimas.

En total, tres misiles balísticos disparados por los hutíes respaldados por Irán alcanzaron el barco en el estrecho de Bab el-Mandeb, frente a la costa de Yemen, cuando se disponía a entrar a puerto, lo que dejó seis muertos y al menos nueve heridos, según las autoridades yemeníes.

Formó parte de una campaña en escalada de los hutíes y fue su primer ataque mortal este año contra una embarcación que navegaba por el estrecho, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y por el que pasa aproximadamente el 12% del comercio mundial.

"La gente se estaba quemando... era una escena extraña, como del fin del mundo", relató Zaheer Ahmed, un tripulante paquistaní que se recupera en un hospital de la ciudad portuaria de Mokha.

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"Grité pidiendo ayuda y un soldado yemení acudió en mi auxilio", agregó Ahmed, que resultó herido en ambas piernas.

Los tres tripulantes a los que The Associated Press entrevistó el miércoles en el hospital describieron un incendio intenso, pánico y daños a bordo del barco, que fue impactado antes del amanecer el martes.

Muhammad Alteno, un tripulante indonesio, dijo que estaba en "shock total" tras ver morir en el ataque a otro tripulante indonesio —un amigo. Alteno explicó que había intentado rescatar a su amigo, que quedó atrapado dentro del cuarto que compartían, tras el primer impacto de misil.

"Pero las llamas eran tan intensas que no podía respirar", señaló Alteno. "Logré escapar con algunos de los (otros) tripulantes".

En el ataque murieron dos integrantes de las Fuerzas Nacionales de Resistencia, aliadas del gobierno de Yemen, así como tres tripulantes de Pakistán.

El ataque fue uno de muchos en las últimas semanas por parte de los hutíes, quienes, según el ejército yemení, han matado a fuerzas gubernamentales y civiles en una campaña en escalada contra la ciudad de Mokha, controlada por el gobierno, y otras zonas. El grupo rebelde también ha intensificado sus ataques contra tropas e instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení.

Los ataques amenazan con reavivar la guerra civil de Yemen tras una tregua negociada por la ONU en 2022, y podrían abrir un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio.

Los hutíes declararon hace varias semanas un bloqueo a los barcos vinculados a Arabia Saudí que salían del estrecho de Bab al-Mandeb, en represalia por un asedio saudí de años sobre Yemen y por ataques recientes contra la capital controlada por los hutíes, Saná. Los hutíes habían dicho que sólo detendrían embarcaciones conectadas con Arabia Saudí o que entraran y salieran de sus puertos del mar Rojo.

Durante un bloqueo similar que anunciaron durante la guerra en Gaza, los hutíes atacaron más de 100 embarcaciones antes que una dura campaña aérea de Estados Unidos e Israel pusiera fin a los ataques a principios de 2025.