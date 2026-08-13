logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

En Roma, la sequía revela restos del puente de Nerón en el río Tíber

El puente, atribuido a Calígula y vinculado a Nerón, conecta el centro de Roma con la orilla derecha del Tíber.

Por AP

Agosto 13, 2026 04:30 p.m.
A
En Roma, la sequía revela restos del puente de Nerón en el río Tíber
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los restos de un antiguo puente han emergido en el río Tíber de Roma, después de que semanas con prácticamente nada de lluvia provocaran una fuerte caída del nivel del agua.

      El puente —conocido como el Puente de Nerón, llamado así por el antiguo emperador romano— conectaba en su día el centro de Roma con la orilla derecha del Tíber.

      "Nerón es la persona más famosa vinculada a esta zona, porque precisamente en el circo de Nerón, donde ahora se encuentra el Vaticano, el apóstol Pedro fue martirizado", explicó la arqueóloga Antonella Bonini, de la superintendencia de patrimonio cultural de Roma.

      Sin embargo, añadió que los estudiosos consideran que el puente es más antiguo (que la época de Nerón) y que fue construido por Calígula, tío de Nerón, y precisó que ya existía en el año 39 d.C.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El caudal del Tíber ha caído por debajo de los 80 metros cúbicos (2.825 pies cúbicos) por segundo, aproximadamente la mitad del promedio histórico para el mes de julio, según Giovanni Giganti, coordinador del centro de gestión del agua del servicio de protección civil de Roma.

      "Nos enfrentamos a una gran crisis hídrica. Y es una crisis que también se debe al hecho de que este invierno sí tuvimos precipitaciones bastante abundantes, pero luego los periodos secos... fueron bastante largos", sostuvo Giganti.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      En Roma, la sequía revela restos del puente de Nerón en el río Tíber
      En Roma, la sequía revela restos del puente de Nerón en el río Tíber

      En Roma, la sequía revela restos del puente de Nerón en el río Tíber

      SLP

      AP

      El puente, atribuido a Calígula y vinculado a Nerón, conecta el centro de Roma con la orilla derecha del Tíber.

      Juez federal desestima demanda de Trump contra Harvard por antisemitismo
      Juez federal desestima demanda de Trump contra Harvard por antisemitismo

      Juez federal desestima demanda de Trump contra Harvard por antisemitismo

      SLP

      AP

      Harvard implementó un grupo de trabajo y reformas para combatir el antisemitismo en su campus.

      Celebra amistad fraterna en 100 aniversario del natalicio de Castro
      Celebra amistad fraterna en 100 aniversario del natalicio de Castro

      Celebra "amistad fraterna" en 100 aniversario del natalicio de Castro

      SLP

      El Universal

      Fidel Castro fue reconocido por Andrés Manuel López Obrador como un líder moral y político clave para México.

      Defensa realiza nuevo vuelo con ayuda humanitaria para Colombia
      Defensa realiza nuevo vuelo con ayuda humanitaria para Colombia

      Defensa realiza nuevo vuelo con ayuda humanitaria para Colombia

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de la Defensa Nacional destaca la solidaridad mexicana para apoyar a Colombia.