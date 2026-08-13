Rinden homenaje a policía de Soledad fallecido en persecución

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En la comandancia central de Pavón se llevó a cabo el homenaje al policía Christian Isaac Aldana Reyes, quien murió atropellado por el conductor de una pipa que intentaba huir de la policía municipal de Soledad el pasado 11 de agosto.

Los elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano rindieron un homenaje al oficial, integrante del Agrupamiento Panteras, en un acto solemne donde se hizo guardia de honor.

Durante el homenaje se entregó a la familia el uniforme del oficial y una bandera de México, se hizo el disparo de salvas de honor, toque de silencio y el pase de lista.

El director de la corporación municipal, Víctor Aristarco Serna Piña, destaco que Adana Reyes cumplió hasta el último momento con su deber, al participar en acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población.

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Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, expresó sus condolencias a la familia del oficial y resaltó que su valentía, entrega y sacrificio no serán olvidados.

El funcionario afirmó que se dará acompañamiento a los familiares de Cristian, desde los gastos funerarios, sepultura y demás apoyos que se brindan a los elementos fallecidos en cumplimiento de su deber.

De acuerdo con la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez, elementos municipales detectaron al conductor de una pipa cuando presuntamente realizaba una transacción relacionada con sustancias ilícitas.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor se negó a detenerse y comenzó a huir, lo que derivó en una persecución en la que también participaron agentes del Grupo Panteras.

Durante el seguimiento, en las inmediaciones del bulevar Valle de los Fantasmas, detrás del Colegio Valladolid, el conductor realizó una maniobra de retorno y, en circunstancias que son investigadas, impactó al oficial Cristian Isaac Aldana Reyes, quien circulaba a bordo de la motocicleta patrulla M-008.

Debido a las lesiones ocasionadas por el impacto, el elemento de la Guardia Civil Municipal perdió la vida.