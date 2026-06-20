Abandonan vehículo con armas y droga

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CIUDAD VALLES.- Una camioneta con armas y droga, fue encontrada abandonada, durante un operativo interinstitucional que se realizó en la zona rural de Ciudad Valles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que el aseguramiento se efectuó en un camino de terracería que conduce al ejido El Detalle, perteneciente a este municipio.

Los elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, localizaron abandonada una camioneta Toyota modelo 2024.

Durante la inspección, los efectivos encontraron en el interior armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, además de aproximadamente 57.2 kilogramos marihuana distribuidos en "ladrillos" confeccionados con plástico de emplaye. Asimismo, había 3.8 kilogramos de "cristal" en bolsas también de plástico.

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Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y se espera la posterior destrucción de los artículos ilícitos.