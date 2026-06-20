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Seguridad

Vecinos de Cactus dan severa golpiza a supuesto asaltante

Intentó atracar a un transeúnte que pidió ayuda, otro cómplice pudo darse a la fuga

Por Redacción

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Vecinos de Cactus dan severa golpiza a supuesto asaltante
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      Un sujeto que junto con otro cómplice andaba asaltando a transeúntes en la colonia Cactus, fue capturado por los mismos vecinos quienes le dieron su respectiva golpiza y posteriormente lo entregaron a elementos de la Policía Municipal de Soledad para que se le remitiera ante el Ministerio Público.

      Fue al mediodía de este viernes, que dos individuos intentaron cometer un asalto en la mencionada colonia pero como los vecinos intervinieron emprendieron la huida perdiéndose en calles aledañas.

      No obstante, los vecinos se fueron tras ellos y pudieron alcanzar a uno mientras que el otro pudo fugarse.

      En el sitio se juntaron decenas de vecinos, quienes agarraron a golpes de todo tipo al presunto ladrón, que se quedó tirado junto a la banqueta enmedio de un charco de sangre ya que le salía el líquido de la nariz y de otras heridas en la cabeza.

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      El sujeto fue retenido en el sitio hasta la llegada de los elementos de la Guardia Municipal de Soledad, a quienes se les hizo entrega del mismo y se esperaba que lo remitieran ante el Ministerio Público por el intento de asalto.

      Ante la autoridad, el sujeto dijo llamarse Francisco Javier, de entre 40 y 45 años de edad, el cual finalmente sería llevado ante la autoridad. 

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