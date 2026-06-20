Se desmayan los obreros; paran obras de Bienestar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- La constructora de Viviendas para el Bienestar tuvo que parar las obras durante las horas de mayor calor, porque varios albañiles (foráneos), comenzaron a desfallecer. No habían parado durante las horas diurnas desde hace dos meses que iniciaron el proyecto de construcción de las viviendas.

Luego de dos meses de construcción sin parar un solo minuto, atrás de la colonia Villas de San Pedro, cerca de El Consuelo, este jueves 18 y viernes 19 de junio los capataces hicieron un alto en los trabajos de construcción, debido a que ha habido desvanecimientos y reportes de malestar corporal de varios albañiles, la mayoría de los que vienen de lugares como el estado de Hidalgo.

Estos descansos, en las horas de más calor (este jueves el termómetro subió a 42, con sensación de 48 grados) apenas se implementaron esta semana, aun y cuando ya ha habido ondas cálidas en los meses de abril y mayo.

Hay que señalar que este jueves, en la tarde, apareció un hombre desvanecido en uno de los sectores de la construcción que, a la postre, murió en ese lugar, aunque no se ha determinado la causa real del deceso del individuo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí