Presidente de Bolivia declara estado de excepción tras más de 50 días de protestas

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LA PAZ (AP) — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró la madrugada del sábado estado de excepción en todo el país, y hacia el final del día gran parte de las carreteras fueron liberadas de forma pacífica tras 50 días de protestas que exigen la renuncia del mandatario.

Estado de excepción y desbloqueo de rutas

La Paz, capital política de Bolivia que había quedado aislada por el corte de rutas que la dejaron desabastecida de alimentos y combustibles, volvió a conectarse con el resto del país, generando alivio en sus habitantes, informó el ministro de Defensa Ernesto Justiniano.

"Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente", dijo Paz en un mensaje a la nación al declarar la medida.

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El desbloqueo de rutas se realizó de forma pacífica: los movilizados se replegaron ante el ingreso de las fuerzas de seguridad y dejaron la ruta con escombros y piedras a los largo de kilómetros que demoraron la apertura de rutas por donde transitaban miles de camiones y vehículos que habían quedado atrapados, dijo Justiniano.

Reacciones y acuerdos sindicales

El sábado por la noche, el sindicato campesino Túpac Katari —que cortó los ingresos a La Paz— llamó a una tregua y ordenó el repliegue de los movilizados hasta la próxima semana, según un comunicado que hizo público. Con ello, sólo los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) seguían en la protesta en el centro del país con una sola demanda: la renuncia de Paz.

"Quieren intimidarnos con este estado de excepción, vamos a continuar con la lucha", sostuvo el dirigente cocalero Severo Marca desde el Chapare.

En muchos lugares vecinos recibían con aplausos y banderas a las fuerzas de seguridad. "Esto es un respiro para todos, ya estamos cansados, era hora, los bloqueadores eran pocos pero hicieron mucho daño", indicó a The Associated Press Edy Marca, vecino de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

El decreto prohíbe "bloquear calles, avenidas, caminos y carreteras que afecten la circulación y el abastecimiento", y dispone que las Fuerzas Armadas apoyen de forma temporal a la policía "para recuperar el orden, liberar las vías y proteger a la población".

La medida puede durar hasta 90 días, pero podrá anularse antes "si cesan los bloqueos, la violencia y las amenazas contra la población", explicó el gobierno en un comunicado. El estado de excepción no limita el derecho al debido proceso ni las garantías constitucionales y permite que la población mantenga sus actividades cotidianas, agregó.

Se espera que en las siguientes horas el Legislativo ratifique la medida de excepción.

Los cortes de ruta han dejado a La Paz desabastecida de alimentos y combustibles, y han sido factor en al menos 17 decesos, la mayoría por falta de atención médica, de acuerdo con el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.

El viernes por la noche, Paz firmó un acuerdo con uno de los sindicatos obreros, cuyos responsables pidieron levantar los cortes. La Central Obrera Boliviana se desmarcó de los sindicatos campesinos del altiplano de La Paz y los afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que mantenían las protestas.

Las movilizaciones comenzaron con demandas sectoriales que, según los manifestantes, no fueron atendidas por el gobierno y pasaron a exigir la dimisión de Paz, ante lo cual el gobierno dijo que la protesta tomó ribetes desestabilizadores.

Por su parte, el ejecutivo acusa a Morales de promover las protestas desde su feudo cocalero en el Chapare, en el centro del país. El exmandatario se refugia en esa región desde octubre de 2024 para evitar declarar ante la justicia en un caso de presuntos abusos a una menor.