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Periodista detenido inicia huelga de hambre

Christian Herrera protesta así contra anomalías de la Fiscalía y jueces en su proceso

Por Redacción

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Periodista detenido inicia huelga de hambre
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      Christian Herrera, el periodista a cargo del portal Código Rojo de Ciudad Valles y que está por cumplir un mes detenido por el presunto delito de suplantación de funciones, anunció que inicia una huelga de hambre en protesta de las irregularidades en que han incurrido el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para dilatar su caso.

      Acciones de la autoridad

      En entrevista con la periodista Anahí Torres, Juan de Dios Villalón, abogado del también creador de contenido, anunció que ayer a las 11:30 de la mañana, inició un ayuno en reclamo a las anomalías de varios agentes del Ministerio Público y trabajadores del Poder Judicial que han propiciado que permanezca detenido desde el 21 de mayo.

      Una persona cercana al detenido señaló que ese día, fueron interceptados en Valles por varios individuos armados, que usaron acciones violentas para aprehenderlos. Solo les informaron que Herrera enfrentaba una orden de aprehensión.

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      Juan de Dios Villalón señaló que posteriormente le perdieron de vista durante varias horas, en la que ninguna autoridad, policiaca o de la FGE les informó de su paradero durante su traslado de Ciudad Valles a San Luis Potosí.

      Detalles confirmados

      Indicó que tras muchas gestiones, la FGE le informó que los delitos atribuidos al periodista fueron los de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones o uniformes.

      Agregó que el hecho que le imputan es una presunta publicación en el portal en el que convocaba a la ciudadanía a que enviaran reportes de abusos por anomalías cometidas por elementos de la Guardia Civil del estado, aunque en la audiencia de vinculación, el agente de la Fiscalía nunca mencionó ese delito.

      Además, el abogado relató que al menos en tres ocasiones, las audiencias convocadas por las autoridades judiciales se han cancelado. Las dos primeras, por la ausencia del agente de la fiscalía, y la restante, prevista para ayer, debido a que los notificadores del Poder Judicial del Estado no enteraron a la Fiscalía del citatorio.

      La fiscalía, indicó, también le ha negado al periodista la posibilidad de acordar una salida alterna al proceso.

      "Ni el Poder Judicial ni la Fiscalía tienen autonomía, están bajo el capricho de una sola persona.

      Ante esas anomalías, anunció que el periodista ha optado por ponerse en huelga de hambre en protesta de esas anomalías.

      "Christian está siendo reprimido por el gobierno", señaló el abogado.

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