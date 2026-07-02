Binomios caninos de NL localizan sobreviviente en Venezuela

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MONTERREY, N.L., julio 2 (EL UNIVERSAL).- La Unidad K9 de Protección Civil de Santa Catarina participó en las labores de búsqueda y rescate en el estado de La Guaira, Venezuela, donde sus binomios caninos contribuyeron a localizar a un hombre con vida y posteriormente a tres personas fallecidas entre los escombros de un edificio colapsado.

Unidad K9 de Protección Civil de Santa Catarina en Venezuela

Protección Civil de Santa Catarina informó que sus elementos continúan colaborando de manera coordinada con equipos de rescate de distintos países que permanecen en La Guaira con el objetivo de localizar a más personas que pudieran permanecer atrapadas y apoyar las tareas de atención en la zona afectada.

El grupo de rescatistas de Nuevo León se trasladó al país sudamericano para apoyar las tareas de emergencia derivadas del derrumbe de una estructura de ocho niveles. La misión está integrada por los elementos Felipe Macías Araiza, Patricio Elizondo Pérez y Patricio Macías Arreola, acompañados de los perros de búsqueda Cairo, Hope y Lucas.

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Acciones de los binomios caninos en el rescate

En la primera intervención, el pastor belga malinois Cairo realizó un marcaje positivo en el Edificio Coral, lo que alertó sobre la posible presencia de una persona atrapada bajo los restos de la construcción. A partir de esta señal, equipos especializados de rescate urbano iniciaron las maniobras de extracción y lograron ubicar a un hombre con vida.

Horas después, los binomios caninos participaron en una segunda operación de búsqueda en la misma zona. Durante el recorrido, realizaron otro marcaje que condujo al hallazgo de tres víctimas mortales. De acuerdo con el reporte de la corporación, las personas fueron encontradas abrazadas bajo los escombros.

La intervención de los perros de búsqueda permitió orientar las labores de los rescatistas en un escenario de alta complejidad, marcado por el colapso total de la estructura y la acumulación de escombros.