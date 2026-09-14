Boda de Donald Trump Jr fue financiada por oligarca ruso

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Festejos por la boda de Donald Trump Jr. fueron parcialmente financiados por un hombre con estrechos vínculos con el presidente ruso Vladímir Putin, confirmó la pareja.

Detalles confirmados sobre financiamiento de boda

Umar Kremlev, un oligarca ruso que encabeza la Asociación Internacional de Boxeo, financió parcialmente la boda en mayo entre Donald Trump Jr. y Bettina Anderson, escribió la novia en una publicación en Instagram el lunes por la mañana, firmada por la pareja.

Kremlev, añadió, es un "querido amigo" que "muy generosamente organizó para nosotros dos noches increíbles de celebraciones DESPUÉS de nuestra boda".

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"Fue un regalo de bodas extraordinariamente generoso de un amigo, y algo por lo que estábamos y seguimos estando inmensamente agradecidos", continuó el texto.

ProPublica, un sitio de investigación sin fines de lucro, informó más temprano el lunes que la boda en las Bahamas fue financiada en gran medida por Kremlev, un oligarca ruso que encabeza la Asociación Internacional de Boxeo. ProPublica reportó que Kremlev "pagó la cuenta de cientos de miles de dólares en gastos de la boda", incluido el pago para alquilar una de dos islas privadas donde se realizó la fiesta de tres días y un espectáculo de fuegos artificiales.

¿Cómo ocurrió la boda y qué dijo la pareja?

En la publicación, Bettina Trump señaló que ella y el hijo del presidente se casaron en una ceremonia privada "rodeados ÚNICAMENTE por nuestra familia".

"El fin de semana que siguió en realidad se había planeado con mucha anticipación como un fin de semana divertido con amigos. Nunca se pretendió que fuera nuestro fin de semana de boda. Cuando cambiaron nuestros planes de boda, simplemente decidimos casarnos antes y llegamos a un fin de semana ya planificado como recién casados", añadió.

"Es lamentable que algo tan personal y feliz pueda replantearse como algo político o siniestro simplemente por quién es alguien o de dónde viene. La amistad no requiere un motivo político. La generosidad no viene automáticamente con una agenda. Y a veces un regalo de bodas es simplemente un regalo de bodas".

El regalo llega mientras Rusia insiste en su invasión de Ucrania y mientras el presidente no ha logrado concretar un acuerdo entre las naciones.

Kremlev fue honrado recientemente con la Orden de la Amistad por Putin, según la Asociación Internacional de Boxeo, y acompañó a Putin a China como parte de la delegación rusa, según la prensa china.

Trump Jr. ya había sido objeto de escrutinio por sus vínculos con Rusia. Durante la campaña de 2016, su reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump fue objeto de un intenso escrutinio por parte de investigadores federales y del Congreso que indagaban si la campaña de Trump coordinó con Rusia para interferir en la elección.

La reunión se había presentado como una oportunidad para hablar sobre información potencialmente incriminatoria acerca de la entonces candidata demócrata Hillary Rodham Clinton, como parte de los esfuerzos del gobierno ruso para ayudar a que el padre de Trump Jr. ganara la Casa Blanca.