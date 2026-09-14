Segundo Simulacro Nacional: ¿cómo puedo registrar mi inmueble?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- El próximo sábado 19 de septiembre las alarmas volverán a activarse en distintos puntos del país. Ese día se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio con el que las autoridades buscan poner a prueba la capacidad de respuesta de la población ante una posible emergencia.

Registro de inmuebles para el simulacro nacional

La alerta sísmica sonará a las 12:00 horas, pero hay un detalle que puede tomar por sorpresa a más de uno, y es que el escenario no será igual para todas las entidades, ya que dependiendo de la región, se plantearán diferentes hipótesis de sismo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil hicieron un llamado a instituciones públicas y privadas para sumarse al ejercicio y realizar el registro de inmuebles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La inscripción está disponible para distintos espacios, entre ellos casas, edificios, escuelas, museos, guarderías, centros de trabajo y oficinas públicas y privadas.

El trámite se realiza exclusivamente por internet, es personal y gratuito. Para comenzar, se debe ingresar al portal digital de la SSPC: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2026/

Una vez dentro de la plataforma, se deberá seleccionar la entidad federativa correspondiente y proporcionar un correo electrónico.

Posteriormente, será necesario completar el formulario con los datos del inmueble. Ahí se deberá designar a un responsable o encargado, indicar el nombre y tipo de inmueble y señalar el número de personas que habitan o se encuentran en el espacio.

Después de seleccionar la opción "siguiente", la plataforma mostrará las indicaciones que deberán seguirse y que también serán enviadas al correo electrónico registrado.

El tiempo para realizar el registro del inmueble está por terminar. De acuerdo con la mecánica habitual de este ejercicio, la plataforma suele cerrar un día antes de la realización del simulacro.

Por ello, el registro quedará disponible hasta el viernes 18 de septiembre a las 23:59 horas.

Es importante considerar que el procedimiento únicamente puede realizarse en línea mediante la plataforma digital habilitada por las autoridades, además de que no tiene costo.

Escenarios sísmicos regionales del simulacro nacional 2026

Aunque la alerta sísmica sonará a nivel nacional, las autoridades diseñaron distintos escenarios de acuerdo con las características de cada región.

La hipótesis principal plantea un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

Bajo este escenario participarán la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato.

Para la Zona Noroeste se estableció como hipótesis un sismo de magnitud 7.1, cuyo epicentro se ubicará, dentro del escenario planteado, a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, con una profundidad de 30 kilómetros.

En esta región participarán Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

En la Zona Noreste el ejercicio tendrá una hipótesis diferente. Se plantea un sismo de magnitud 5.2, con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León, y una profundidad de 10 kilómetros.

Las entidades contempladas en este escenario son Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

La Península de Yucatán también tendrá un escenario propio. La hipótesis contempla un sismo de magnitud 7.0, con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche/Isla Contoy, Quintana Roo, y una profundidad de 15 kilómetros. En esta región participarán Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Para el Golfo de Tehuantepec, las autoridades establecieron una hipótesis de sismo de magnitud 7.6, con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, y una profundidad de 22 kilómetros. En este escenario participarán Chiapas, Oaxaca y Tabasco.