China rechaza llamado del CEO de Anthropic para frenar IA

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El Ministerio de Exteriores de China rechazó el lunes un llamado del director de Anthropic para que Estados Unidos frene las capacidades de inteligencia artificial de China, que formuló mientras argumentaba a favor de una desaceleración global del desarrollo de la IA.

El director general de Anthropic, Dario Amodei, advirtió en un extenso ensayo publicado el sábado que "un liderazgo chino en IA supondría un grave peligro para Estados Unidos y el mundo". Pidió mantener las restricciones a la venta a China de chips de IA de última generación y de equipos para fabricar chips, con el fin de preservar la ventaja de Estados Unidos en IA.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores afirmó que las sombrías advertencias de Amodei sobre China eran contraproducentes y que todas las partes deberían trabajar juntas en materia de IA.

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"El alarmismo, la confrontación y la competencia despiadada solo perturbarán el proceso de gobernanza global de la IA, lo cual no beneficia a nadie", afirmó el portavoz Guo Jiakun en una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta sobre el ensayo de Amodei.

Por su parte, los líderes chinos también han dado la voz de alarma sobre la IA, advirtiendo de los riesgos que plantean entidades extranjeras con capacidades avanzadas. Un alto funcionario de seguridad del gobierno chino publicó un ensayo el domingo en el que acusó a "ciertas naciones" —en referencia a Estados Unidos— de aprovechar las ventajas en IA para obstaculizar la innovación de otros países.

El lunes, el presidente Donald Trump rechazó los llamados para que su gobierno intervenga y desacelere el desarrollo de la IA, al afirmar que esos esfuerzos formaban parte de una "enferma conspiración" que podría permitir que China eclipsara a Estados Unidos en IA.

Trump y Xi podrían hablar sobre la gobernanza de la IA en una cumbre

Se espera que Trump, y el líder chino, Xi Jinping, aborden la gobernanza de la IA, entre otros temas, en una reunión prevista para el 24 de septiembre.

Empresas chinas han desarrollado potentes modelos de IA que a menudo son más baratos de usar que los modelos avanzados de compañías con sede en Estados Unidos; según algunas mediciones, son igual de capaces.

Amodei también pronosticó que un enjambre de "agentes" de IA podría ser capaz de apoderarse de internet en un plazo de seis a 12 meses, a menos que los investigadores acuerden desacelerar. Sostuvo que "marcar el ritmo a nivel global requerirá cooperación con China, el país autocrático con, por mucho, las capacidades de IA más avanzadas".

Xi ha pedido establecer un marco global de gobernanza de la IA entre el Sur Global, al tiempo que presenta a China como pionera en la creación de una comunidad de IA de código abierto.

Beijing acusa a EEUU de intentar frenarlo

En un editorial publicado el domingo, el periódico estatal chino Global Times desestimó el ensayo de Amodei por considerarlo una petición velada de "contener" a China. Señaló que el ensayo de Amodei puede parecer, en la superficie, centrado en la seguridad global de la IA, pero que está "repleto de disposiciones de contención dirigidas a China y es, en esencia, un 'manual de la Guerra Fría' para el sector de la IA".

El ensayo de Amodei se publicó pocos días después de que el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura emitieran la semana pasada un aviso conjunto de ciberseguridad. Ese aviso afirmó que desarrolladores chinos de IA habían realizado esfuerzos "agresivos y maliciosos" para extraer, o "destilar", capacidades de algunos de los modelos de IA más avanzados de Estados Unidos, como Claude de Anthropic y GPT de OpenAI.

El Ministerio chino de Comercio desestimó las afirmaciones de Estados Unidos, que tachó de infundadas, y señaló que la "destilación" ha sido utilizada de forma habitual por muchas empresas de IA . También afirmó que Estados Unidos buscaba un "monopolio de la industria de la IA".

Tanto China como Estados Unidos quieren "asegurarse de que la otra parte no pueda establecer un cuello de botella tecnológico sobre ellos", indicó Lizzi C. Lee, investigadora del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute.

"Así que, desde la perspectiva de Beijing, hay una pregunta evidente: si Estados Unidos quiere que China coopere en la seguridad de frontera mientras también restringe su acceso al cómputo de frontera, ¿cómo es exactamente esa cooperación?", planteó Lee.

China tiene preocupaciones sobre la IA en manos de "fuerzas hostiles"

En un ensayo publicado el domingo en redes sociales, Chen Yixin, jefe del Ministerio de Seguridad del Estado chino, advirtió que, en manos de "fuerzas hostiles e individuos con segundas intenciones", esta tecnología podría suponer una amenaza directa para "nuestra seguridad política, institucional e ideológica".

Al citar las capacidades de potentes tecnologías de empresas estadounidenses como Anthropic y OpenAI, Chen advirtió que "ciertas naciones y organizaciones" ahora tienen la capacidad de "descubrir rápidamente vulnerabilidades a escala... y ejecutar tareas complejas de hackeo". Eso, escribió, plantea "graves riesgos para la infraestructura crítica de información de mi país".

Las agencias extranjeras de espionaje están recurriendo a la IA para "recopilar agresivamente datos sensibles, incluidos datos nacionales críticos, secretos comerciales y la información de privacidad personal de los ciudadanos", escribió Chen.