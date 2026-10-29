Bolsonaro llega con familia a EU

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Miami, Flo.- El candidato derrotado de la elección presidencial en Brasil, Flávio Bolsonaro, y su familia aterrizaron en Miami el miércoles luego de huir del país tras negarse a reconocer su derrota ante el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

En un viaje tortuoso, Bolsonaro salió hacia Argentina el martes junto a su esposa y sus dos hijas, y luego viajó a Ecuador, según funcionarios argentinos y datos de vuelos. El senador, de 45 años, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, visitó la Casa Blanca en mayo, y el gobierno de Trump le otorgó esta semana visas de Estados Unidos para él y su familia.

Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. El tribunal le había ordenado que entregase sus pasaportes ordinarios y diplomáticos el martes al mediodía.

No se sabe si cumplió, pero sus aliados dijeron el martes por la noche que también contaba con un pasaporte italiano.

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"Quiero decir no sólo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño en su conjunto que soy el presidente electo, y que los criminales que robaron la elección de Brasil forman parte de una organización criminal que ha establecido una tiranía", alegó. En una versión posterior de la carta, Bolsonaro sustituyó el término "presidente electo" por "líder".

Antes de que la familia Bolsonaro aterrizara en Florida, Lula, que cumplió 81 años el martes, habló con varias decenas de simpatizantes afuera de la residencia presidencial en Brasilia.

"Lamento que haya salido de Brasil, porque podría haber quedado aquí y demostró que las acusaciones no son ciertas", dijo Lula. "Este acto de salir de Brasil es vergonzoso".