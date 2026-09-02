Bombardea Rusia a Kiev por más de 12 horas

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KIEV, Ucrania.- Rusia bombardeó la capital de Ucrania durante más de 12 horas durante la noche del lunes y hasta la mañana del martes, lo que provocó la muerte de por lo menos 12 personas.

Los ataques supusieron el sexto día consecutivo de la campaña rusa en Kiev, una racha de asaltos aéreos consecutivos sin precedentes desde que Rusia lanzó su invasión en Ucrania hace más de cuatro años y medio. Los asaltos aéreos consecutivos están diseñados para desgastar a la población civil al trastocar la vida cotidiana, según las autoridades ucranianas.

Los misiles de crucero y balísticos, drones propulsados a reacción, bombas planeadoras y salvas de artillería tuvieron como objetivo Kiev, así como otras ocho regiones. Los ataques hirieron a más de una docena de personas, incluidos tres menores, justo cuando varios millones de estudiantes ucranianos regresaban a clases el martes.

La principal diplomática de la Unión Europea dijo que el ejército de Rusia está teniendo dificultades para avanzar en la línea del frente y quiere asustar a los aliados occidentales de Ucrania con su campaña aérea.

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"La guerra de Rusia se está volviendo más despiadada y destructiva, pero lamentablemente no está más cerca de terminar", comentó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en una reunión de ministros de Defensa del bloque europeo en Irlanda. "El ejército de Rusia está empantanado en tierra, y por eso están matando civiles desde el cielo".

El ataque alcanzó

edificios residenciales

El último ataque alcanzó infraestructura civil y edificios residenciales en varios distritos de la capital, informaron las autoridades, con ocho fallecidos en Kiev y otros cuatro en la región circundante.

Entre las víctimas en Kiev había seis empleados de la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia que perdieron la vida cuando un misil balístico alcanzó un depósito y otras instalaciones, explicó el presidente de la compañía, Oleksandr Pertsovskyi, en una publicación en redes sociales.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que entre los muertos había un ciudadano indio. En la capital y su región se desplegaron casi 350 socorristas.

El Ministerio de Defensa ruso explicó que sus fuerzas llevaron a cabo un "ataque masivo" contra Ucrania durante la noche con "armas guiadas de precisión".