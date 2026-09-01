logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde

Una camioneta Nissan Urvan arrolló a la víctima, de 23 años, a la altura de Hogares Ferrocarrileros; el conductor fue detenido

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 07:41 a.m.
A
Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una mujer de 23 años murió tras ser atropellada por una camioneta de transporte de pasajeros la mañana de este martes en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Hogares Ferrocarrileros.

      El accidente fue reportado después de las 06:00 horas, cuando una camioneta Nissan Urvan blanca circulaba por los carriles centrales con dirección al distribuidor vial Benito Juárez.

      Al llegar al cruce con la calle Azteca, en la Segunda Sección de Hogares Ferrocarrileros, la unidad arrolló a la joven cuando presuntamente intentaba cruzar la vialidad. En ese punto existe un puente peatonal.

      Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Soledad de Graciano Sánchez acudieron como primeros respondientes y acordonaron el lugar. Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad iniciaron las diligencias relacionadas con el accidente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El conductor de la camioneta fue detenido y será presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

      Agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias del atropellamiento.

      LEA TAMBIÉN

      Aprehenden a nuevo vendedor de drogas de Rioverde

      El señalado acaba de ser liberado, por el delito de violencia familiar

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Joven muere tras caer de motocicleta en Tanlajás
      Joven muere tras caer de motocicleta en Tanlajás

      Joven muere tras caer de motocicleta en Tanlajás

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió al anochecer cuando el joven circulaba de la cabecera municipal a El Barrancón.

      Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde
      Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde

      Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde

      SLP

      Redacción

      Una camioneta Nissan Urvan arrolló a la víctima, de 23 años, a la altura de Hogares Ferrocarrileros; el conductor fue detenido

      Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas
      Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

      Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

      SLP

      Redacción

      La explosión frente a la comandancia de Ojocaliente dejó 11 personas heridas y daños en al menos 38 inmuebles

      Lluvia deja pavimento mojado, pero sin cierres viales
      Lluvia deja pavimento mojado, pero sin cierres viales

      Lluvia deja pavimento mojado, pero sin cierres viales

      SLP

      Redacción

      Policía Municipal mantiene recorridos y pide conducir con precaución