Video | Arrollan y matan a una joven en carretera a Rioverde

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Una mujer de 23 años murió tras ser atropellada por una camioneta de transporte de pasajeros la mañana de este martes en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Hogares Ferrocarrileros.

El accidente fue reportado después de las 06:00 horas, cuando una camioneta Nissan Urvan blanca circulaba por los carriles centrales con dirección al distribuidor vial Benito Juárez.

Al llegar al cruce con la calle Azteca, en la Segunda Sección de Hogares Ferrocarrileros, la unidad arrolló a la joven cuando presuntamente intentaba cruzar la vialidad. En ese punto existe un puente peatonal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Soledad de Graciano Sánchez acudieron como primeros respondientes y acordonaron el lugar. Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad iniciaron las diligencias relacionadas con el accidente.

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El conductor de la camioneta fue detenido y será presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

Agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias del atropellamiento.

#SLP | El conductor de una camioneta Nissan arrolló y dio muerte a una joven en la carretera a Rioverde / Más información: ??https://t.co/oFnhm18lLF pic.twitter.com/KZhdb7ekz9 — Pulso Online (@pulso_mx) September 1, 2026