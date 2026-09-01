Frenan colocación de luminarias en Carranza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí entablará comunicación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para revisar la colocación de sellos de obra no autorizada en la siguiente etapa del proyecto de alumbrado táctico sobre la avenida Venustiano Carranza, a la altura del Centro Histórico. La intervención quedó bajo observación del organismo debido a que se encuentra dentro de una zona con protección patrimonial.

Acciones de la autoridad

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que el proyecto fue planteado previamente en mesas de trabajo con el INAH estatal, aunque reconoció que persisten dudas sobre la intervención por tratarse de una ciudad histórica.

Explicó el alcalde que buscarán agotar también la vía federal, luego de que el proyecto fuera revisado por el INAH nacional, donde, según dijo, tuvo una valoración favorable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué declararon las autoridades sobre el proyecto?

Galindo Ceballos sostuvo que el Ayuntamiento no pretende entrar en una disputa con el instituto y que buscará convencerlo de que el sistema de iluminación contribuye a mejorar la seguridad y la imagen urbana.

Como referencia, mencionó que el mismo tipo de alumbrado ya fue colocado en otras ciudades con centros históricos, entre ellas la Ciudad de México y Puebla, mientras que en San Luis Potosí ya funciona en la calle Julián de los Reyes.

El alcalde explicó que el proyecto original contemplaba intervenir otros puntos del Centro Histórico, como las calles Morelos, Hidalgo y Zaragoza, además de una parte de Calzada de Guadalupe, pero el INAH ya había señalado que algunas de esas zonas no debían ser intervenidas, indicación que, afirmó, el Ayuntamiento ha respetado. La intención ahora es revisar específicamente la obra que quedó bajo los sellos.