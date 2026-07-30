Bombardea Ucrania refinerías rusas

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KIEV, Ucrania.- Ucrania bombardeó dos de las mayores refinerías de petróleo de Rusia en su último ataque de largo alcance, informaron autoridades el miércoles, mientras Kiev intensifica la presión económica, militar y diplomática sobre Moscú.

Los ataques casi diarios de Ucrania con drones y misiles de largo alcance —armas desarrolladas en el país— han destruido instalaciones petroleras rusas durante meses. Esto ha provocado una crisis de combustible que avergüenza al Kremlin, más de cuatro años después de que lanzase la invasión total de su vecino.

El ataque nocturno provocó incendios en una refinería de Lukoil en la región rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros (900 millas) de Ucrania, y en la de Ryazan, a unos 400 kilómetros (180 millas) de la frontera, indicaron el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Estado Mayor en comunicados separados.

Las refinerías tienen una capacidad de producción anual combinada de alrededor de 220 millones de barriles de petróleo, según Ucrania, y hacen una contribución vital al esfuerzo militar de Rusia ya los ingresos de su gobierno.

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No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones. El gobernador de Riazán, Pavel Malkov, declaró solo que seis personas fueron trasladadas al hospital tras un ataque con drones. Añadió que restos de los aparatos causaron incendios en "sitios industriales" no identificados.

El minorista en línea ruso Wildberries, un importante proveedor comparado con Amazon que Ucrania ha atacado en los últimos días, indicó que evacuó a empleados de una instalación en Ryazan, pero no dio más detalles.

Rusia cuenta con sofisticadas defensas antiaéreas, pero es difícil cubrir por completo su vasto territorio.

Los ataques se producen horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitara Washington el martes para conversar con el presidente estadounidense Donald Trump con el fin de impulsar más ayuda norteamericana para la lucha contra Rusia.

"Rusia debe sentir que cada día de esta guerra solo le supondrá un costo mayor. Necesitamos debilitar al agresor y mantener la presión para acercarnos al fin de esta guerra", señaló Zelenskyy.