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Bombardero se estrella en California

Por EFE

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Bombardero se estrella en California
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      Washington.- Los ocho tripulantes del bombardero B-52 que se estrelló después de despegar de una base militar en el estado de California, fallecieron de acuerdo con las fuerzas armadas.

      De acuerdo con la Base Edwards de la Fuerza Aérea los ocho tripulantes perdieron la vida durante un operativo rutinario.

      El bombardero se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

      El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance introducido en la década de 1950 que sigue siendo una pieza clave del poder aéreo de las fuerzas armadas estadounidenses.

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      Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.

      La forma en que el B-52 se estrelló tan rápidamente después de despegar sin ganar mucha altura ni ir muy lejos hace que el experto en seguridad aeronáutica Jeff Guzzetti sospeche algún tipo de mal funcionamiento del control de vuelo. 

      Pero es demasiado pronto para decir qué podría haber causado el problema de control.

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