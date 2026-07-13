Cabo atropella a multitud en feria de Chile

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Santiago de Chile.- Un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió este domingo su vehículo contra una feria callejera en la ciudad de Viña del Mar, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirmó la Armada en un comunicado.

Las circunstancias del atropellamiento, en la región de Valparaíso, ubicada a 120 kilómetros de Santiago de Chile, están siendo investigadas, mientras que el conductor del vehículo fue detenido.

"La Armada de Chile informa que, durante la mañana de este domingo 12 de julio, un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 24 Norte de Viña del Mar", señaló.

El vehículo se habría volcado sobre los puestos de comercio ambulante de la Feria Caupolicán durante la mañana de este domingo, produciendo instantáneamente la muerte de tres hombres y tres mujeres, según autoridades de Valparaíso.

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El hecho también dejó al menos siete lesionados, entre ellos, una madre y unos mellizos lactantes que se encuentran fuera de peligro, según confirmó Erich Liebig, médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar.

"La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Y manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas", añadió.

El relato de las autoridades a la prensa local apunta preliminarmente a que se trató, presuntamente, de un accidente cometido por el cabo de la Armada, quien habría estado conduciendo con exceso de velocidad.

"En principio no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia", aseguró el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

La alcaldesa de la localidad viñamarina, Macarena Ripamonti, manifestó la importancia de que se realice una investigación rigurosa y transparente, en la cual dijo esperan "estar involucrados"".