Erika Kirk genera polémica por propuesta de voto por hogar en Texas

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- Una severa controversia ideológica y jurídica se ha generado en el ecosistema político estadounidense tras las declaraciones vertidas durante la Cumbre de Liderazgo Femenino (Women´s Leadership Summit 2026), celebrada en San Antonio, Texas.

Declaraciones de Erika Kirk y propuesta de voto por hogar

En el encuentro, organizado por la organización conservadora Turning Point USA y encabezado por su nueva directora ejecutiva, Erika Kirk (quien asumió el liderazgo tras el asesinato de su esposo y fundador de la entidad, Charlie Kirk), diversas expositoras y asistentes defendieron públicamente la posibilidad de eliminar el voto individual de las mujeres para reemplazarlo por un modelo de sufragio representativo por cada grupo familiar.

La propuesta, denominada popularmente como "voto por hogar", plantea que el sufragio pertenezca formalmente a la unidad familiar y no a cada uno de sus integrantes de manera independiente. Bajo este esquema, respaldado por figuras del movimiento tradwife (esposas tradicionales) como la influencer Savanna Faith Stone, el varón asumiría la jefatura política absoluta del hogar, votando en representación de su pareja e hijos al considerar que el matrimonio constituye una sola entidad.

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Asimismo, las promotoras de esta postura señalaron que las mujeres solteras podrían ser representadas en las urnas por su padre, un hermano u otro familiar masculino. De acuerdo con las participantes, esta renuncia a los derechos civiles individuales se justifica si permite avanzar hacia un sistema político marcadamente conservador y alcanzar objetivos como la prohibición total del aborto en territorio estadounidense.

Reacciones legales y contexto histórico

Ante el eco alcanzado por estas posturas en las plataformas digitales, especialistas en materia jurídica han precisado que el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos continúa plenamente protegido y vigente. De acuerdo con el texto de la Constitución de los Estados Unidos (documento oficial consultable a través de los Archivos Nacionales del Gobierno estadounidense), la Decimonovena Enmienda, ratificada formalmente en 1920, prohíbe de manera estricta que el Gobierno federal o los estados restrinjan o nieguen el derecho al sufragio por razones de sexo.

Por lo tanto, los analistas legales aclaran que las afirmaciones vertidas en el evento corresponden a posturas ideológicas promovidas por particulares y no a una iniciativa o reforma legislativa oficial.

Para los defensores de los derechos civiles, la retórica de Turning Point USA ignora el desgaste físico e intelectual de los movimientos sufragistas de los siglos XIX y XX. Históricamente, la obtención del voto femenino no fue una concesión institucional benévola, sino el resultado de manifestaciones, encarcelamientos y huelgas de hambre forzadas que transformaron la arquitectura jurídica global, permitiendo a la población femenina el acceso a la educación superior, a la propiedad privada y a la patria potestad de los hijos.

Trayectoria y liderazgo de Erika Kirk

Erika Kirk (nacida bajo el nombre de Erika Lane Frantzve) es una empresaria, pódcaster y figura pública de la derecha estadounidense de 36 años. Creció en el seno de una familia católica muy unida y desde la adolescencia comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, fundando en el estado de Arizona la organización sin fines de lucro Everyday Heroes Like You, orientada a recaudar fondos para pequeñas obras de caridad.

La visibilidad pública de Erika Kirk aumentó significativamente a partir de su participación en certámenes de belleza, logrando obtener el título de Miss Arizona USA en el año 2012 y compitiendo posteriormente en el concurso nacional Miss USA.

Al concluir esa etapa, inició una faceta como emprendedora y líder espiritual en plataformas digitales, donde condujo el pódcast "Midweek Rise Up", un espacio centrado en enseñanzas bíblicas. De manera paralela, impulsó proyectos comerciales y religiosos como la marca de ropa Proclaim Streetwear y la iniciativa de estudio diario de las Escrituras denominada Bible in 365.

En el año 2019, inició una relación sentimental en la ciudad de Nueva York con el activista político Charlie Kirk. La pareja se comprometió en diciembre de 2020 y contrajo matrimonio el 8 de mayo de 2021 en Scottsdale, Arizona, en una recepción celebrada en el hotel Fairmont Scottsdale Princess que coincidió con el noveno aniversario de la fundación de Turning Point USA.

A partir de su enlace conyugal, Erika Kirk comenzó a acompañar con frecuencia a su esposo en sus giras públicas de debates por diversas universidades de los Estados Unidos.

El rumbo de su carrera política cambió radicalmente tras el ataque armado ocurrido en el campus de la Universidad del Valle de Utah, donde Charlie Kirk fue asesinado por un sospechoso identificado como Tyler Robinson. Ante el suceso, la dirigencia de Turning Point USA aprobó por unanimidad el nombramiento de Erika Kirk como la nueva directora ejecutiva (CEO) y presidenta del consejo directivo de la organización sin fines de lucro.

Al asumir el mando, Kirk publicó una carta donde prometió continuar con la labor de la entidad, afirmando que el intento de destruir la obra de su cónyuge representaba una oportunidad para hacer la estructura más fuerte y duradera.