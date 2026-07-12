El príncipe William y Kate comparten un momento con Jannik Sinner tras su triunfo en Wimbledon

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LONDRES (AP) — El príncipe William se unió a su esposa Kate y a dos de sus hijos para la final masculina de Wimbledon el domingo, en un Palco Real repleto de estrellas que también incluyó a los actores Dustin Hoffman, Nicole Kidman y Ben Stiller.

Kate es la patrona del All England Club y entregó el trofeo al ganador Jannik Sinner después de su partido contra Alexander Zverev. También entregó el trofeo a la campeona femenina Linda Noskova el sábado, pero no estuvo acompañada por ningún miembro de la familia.

Los dos hijos mayores de la pareja, el príncipe George y la princesa Charlotte, también asistieron al partido del domingo. Los cuatro también estuvieron presentes para ver a Sinner vencer a Carlos Alcaraz en la final del año pasado. Tras la victoria sobre Zverev, los miembros de la realeza mantuvieron una charla prolongada con Sinner en una sala dentro del estadio principal del torneo, mientras él sostenía el trofeo dorado.

"Un logro fantástico. Es realmente inspirador para los niños ver tenis a ese nivel", le dijo Kate a Sinner.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego, Sinner preguntó a los jóvenes miembros de la realeza con qué frecuencia juegan tenis ellos mismos.

"No todos los días, pero los fines de semana", respondió George.

Sinner tuvo una conversación similar con los cuatro miembros de la realeza después de la final del año pasado.

"Realmente se nota que aman el deporte. Así es exactamente como nos sentimos los jugadores en la cancha cuando los vemos mirando tenis. Quedarse allí cuatro horas bajo el sol con el calor, es realmente agradable. ... Tener también a todo el Palco Real allí, a toda la gente quedándose para un partido como este durante unas cuatro horas, es increíble. Esa también es la razón por la que nos encanta jugar al tenis", declaró Sinner el domingo.

Otros dignatarios en el Palco Real incluyeron al canciller alemán Friedrich Merz y al ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi.

También asistieron los ex campeones de Wimbledon Stefan Edberg, Lleyton Hewitt, Richard Krajicek, Jan Kodes y Stan Smith.

Otras celebridades de Hollywood entre el público del partido incluyeron a Jennifer Lopez, Tom Hiddleston y Andrew Garfield.