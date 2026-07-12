logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca

La víctima realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio

Por El Universal

Julio 12, 2026 08:48 p.m.
A
Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAHUATLÁN, Oax., julio 12 (EL UNIVERSAL).- Eduardo S., alcalde municipal de San Miguel Yogovana, perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue asesinado afuera de su domicilio; Fiscalía informó que ya tiene establecido líneas de investigación, para la identificación de los probables responsables del homicidio.
      De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Eduardo S., se encontraba afuera de su domicilio realizando labores de vigilancia durante la madrugada de este domingo, cuando dos motocicletas le dispararon en reiteradas ocasiones, hasta quitarle la vida.
      "La víctima realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio. Al solicitar el apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, los presuntos propietarios salieron de la vivienda con actitud agresiva y atacaron a la víctima con armas de fuego, quien perdió la vida en el lugar", indica el reporte de la Fiscalía.
      Eduardo S., era alcalde municipal y líder comunitario, respetado por las familias de San Miguel Yogovana. Sin embargo, tras recibir impactos de bala, perdió la vida.
      Pobladores de Yogovana han señalado que desde días antes, comenzó el conflicto entre personas armadas y autoridades comunitarias encabezadas por el agente municipal, debido a que estos civiles armados intentaron realizar un robo en las instalaciones de la telesecundaria.
      Las personas de la comunidad se organizaron para combatir a estos delincuentes, y esta mañana, Eduardo S., fue alcanzado por balas.
      Según reportes de los elementos de seguridad, una de las personas armadas que atentó contra el alcalde, resultó herida y se encuentra bajo custodia policial en el hospital ubicado en el IMSS-Bienestar de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
      Más tarde del asesinato, autoridades informaron que se logró la captura de dos integrantes de un grupo armado, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades de justicia.
      Apenas el pasado 22 de junio, José Alberto Martínez Luna, expresidente municipal de Miahuatlán de Portirio Díaz, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, sobrevivió de un ataque armado, aunque su escolta falleció debido a las lesiones con arma de fuego.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca
      Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca

      Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca

      SLP

      El Universal

      La víctima realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio

      Choque múltiple en Magdalena deja 10 muertos y 10 heridos
      Choque múltiple en Magdalena deja 10 muertos y 10 heridos

      Choque múltiple en Magdalena deja 10 muertos y 10 heridos

      SLP

      El Universal

      Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos controlaron el incendio que consumió varios vehículos de carga y autos.

      FGR asegura dos tigres blancos en Durango tras denuncia ciudadana
      FGR asegura dos tigres blancos en Durango tras denuncia ciudadana

      FGR asegura dos tigres blancos en Durango tras denuncia ciudadana

      SLP

      El Universal

      No se reportan detenidos hasta el momento; la investigación continúa para esclarecer el origen de los animales.

      El Ángel de la Independencia reúne a aficionados para último festejo mundialista
      El Ángel de la Independencia reúne a aficionados para último festejo mundialista

      El Ángel de la Independencia reúne a aficionados para último festejo mundialista

      SLP

      El Universal

      Desde las cinco de la tarde, cientos de aficionados se congregaron en la Glorieta del Ángel para despedir el Mundial 2026.