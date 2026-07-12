Cómo lavar jeans para que duren más, según Levi Strauss

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- En la actualidad, los textiles industriales suelen no ser tan duraderos como lo eran hace un par de décadas debido a los cambios en los procesos de manufactura y la introducción de fibras elásticas en la ropa moderna.

Sin embargo, no importa qué tan costoso o de calidad sea un diseño, ninguna prenda es invencible. Para mantener los jeans en óptimas condiciones, conservar su suavidad y retener ese azul perfecto que eleva cualquier estilo de temporada, se requiere prestar atención a los detalles cotidianos del mantenimiento doméstico, lo que evita roturas espontáneas y el desteñido prematuro de la mezclilla.

Con un poco de constancia y algunos trucos prácticos, es posible prolongar la vida útil de la variedad de jeans en tendencia, desde los modelos clásicos en azul marino hasta los diseños deshilachados o en mezclilla clara. La clave para conservar estas piezas básicas de armario durante muchos años no se encuentra en la adquisición constante de ropa nueva, sino en romper la inercia de introducir la prenda a la lavadora de manera automática.

No se necesita ser un especialista en alta costura para descubrir cuál es la principal razón por la que los pantalones pierden su aspecto original. La pauta fundamental dictada por los expertos de la confección consiste en evitar lavar la prenda después de cada puesta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Levi Strauss y sus consejos sostenibles para lavar jeans

En un apartado sobre consejos sostenibles para el consumidor, la icónica marca estadounidense de vaqueros, Levi Strauss & Co., compartió las directrices para conservar la mezclilla impecable y, al mismo tiempo, disminuir el impacto ambiental.

"Una de las cualidades principales de la mezclilla es su durabilidad, sin embargo, su tiempo de vida depende de los cuidados que le das. Así que, si buscas extender su vida, no los laves después de cada usada, o de dos o de tres. Al reducir las lavadas, estás reduciendo el consumo de agua, luz, detergente y las fibras de tus prendas te lo agradecerán", explica la firma textil en su guía técnica oficial.

Respecto a la frecuencia ideal, la recomendación de la empresa manufacturera es clara al sugerir que se debe esperar un mínimo de cinco puestas (y si es posible, incluso más tiempo) antes de someter la prenda a un ciclo de limpieza completo, salvo que existan manchas evidentes o suciedad extrema.

Recomendaciones técnicas para lavar y guardar jeans

Al igual que ocurre con las rutinas de cuidado personal, la elección del detergente y el método de secado resultan cruciales para proteger la intensidad del color azul marino o negro.

Cuando llegue el momento de lavar los vaqueros, las recomendaciones técnicas indican que se deben voltear por el reverso para proteger los tintes externos de la fricción. Asimismo, se aconseja utilizar agua fría, lavar a mano en la medida de lo posible y evitar por completo el uso de la secadora artificial. La alternativa ideal es colgarlos directamente al sol.

Finalmente, el orden en el armario resulta fundamental. Los especialistas recomiendan no amontonar los pantalones en pilas pesadas ni suspenderlos de percheros agresivos que deformen el tejido. El método óptimo consiste en guardarlos completamente secos, asegurándose de retirar cualquier objeto de los bolsillos, y doblarlos de forma tradicional o en forma de rollo para optimizar el espacio y proteger las fibras.