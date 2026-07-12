Choque múltiple en Magdalena deja 10 muertos y 10 heridos

GUADALAJARA, Jal., julio 12 (EL UNIVERSAL).- Un tracto camión embistió a elementos de la Guardia Nacional y personal de la autopista Guadalajara – Tepic que atendían un choque entre dos vehículos de carga y provocó la muerte de 10 personas además de dejar a otras 10 lesionadas.

Choque múltiple en autopista Guadalajara Tepic

El incidente se registró cerca del mediodía de este domingo en el kilómetro 69, antes de llegar a la caseta de Plan de Barrancas en el municipio de Magdalena, Jalisco; tras retirar uno de los dos vehículos involucrados en el primer choque, los agentes de la Guardia Nacional y el personal de la autopista permanecían en el sitio supervisando las maniobras para retirar el segundo camión de carga.

Detalles confirmados del accidente y consecuencias

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En ese momento el chofer del tercer tractocamión perdió el control por una falla mecánica en los frenos y se impactó contra la unidad que estaban removiendo las autoridades; el golpe provocó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados otros cuatro automóviles y la patrulla de la Guardia Nacional.

Uno de los vehículos de carga se incendió y el fuego se propagó al otro camión y a tres de los autos involucrados consumiéndolos por completo; elementos de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit adscritos a la base regional de Jala, acudieron al lugar para combatir el incendio y atender a las personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales de Tepic y Guadalajara para recibir atención.

Al remover los restos de los vehículos calcinados los rescatistas localizaron a las 10 personas fallecidas cuya identidad aún se desconoce.

La autopista permaneció cerrada mientras el personal forense y agentes ministeriales procesaban la escena; de forma extraoficial se ha señalado que dos elementos de la Guardia Nacional están entre los 10 heridos y que entre las personas fallecidas hay dos menores.