EEUU lanza más ataques contra Irán en medio de escalada ofensiva por estrecho de Ormuz

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos lanzó varias oleadas de bombardeos contra Irán hasta la mañana del lunes por un ataque iraní contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, que incendió el buque portacontenedores y dejó a un tripulante desaparecido durante el fin de semana. Teherán respondió atacando a países de todo Oriente Medio.

Sonaron sirenas de alerta de misiles al amanecer del lunes en Baréin, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos. De momento no se han reportado daños.

Los medios estatales iraníes reconocieron los últimos ataques en su territorio a primera hora del lunes, describiendo explosiones en varios lugares, con al menos una persona muerta.

Los ataques iraníes del domingo alcanzaron a Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania e incluso Omán —cuyas aguas territoriales con Irán conforman el estrecho de Ormuz. La estrecha boca del golfo Pérsic , por la que alguna vez pasó una quinta parte de todo el petróleo y gas natural, se ha convertido en el tema clave que pone a prueba un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán.

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Irán y Estados Unidos están casi en el punto medio del período de 60 días de ese acuerdo, que se suponía iba a preparar las conversaciones para un fin permanente a la guerra. En cambio, ha derivado en una serie de ataques por el estrecho y su futuro, lo que preocupa a mandatarios de otros países ante la posibilidad de que la guerra con Irán se reanude.

"Un retorno a las hostilidades a gran escala tendrá consecuencias catastróficas", advirtió el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, según un comunicado.

Combates se centran en el estatus del estrecho

El ejército estadounidense indicó el domingo temprano que impactó unos 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares —un conjunto de ataques mucho más intenso que en dos rondas anteriores de bombardeos en la última semana.

"Los bombardeamos durísimo anoche", declaró Trump al programa "Meet the Press", de la cadena NBC.

Irán tomó represalias atacando naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, e insistió en que sólo su país debe controlar el estrecho y potencialmente cobrar a las embarcaciones por atravesarlo.

A primera hora del lunes, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán reconoció en un comunicado que había iniciado una nueva ronda de ataques en todo Oriente Medio.

"La era de los acuerdos unilaterales se ACABÓ", escribió Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán y uno de los principales negociadores. "Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta".

Irán describió el estrecho como cerrado, pero el ejército estadounidense y Trump afirmaron que el estrecho permanecía abierto. Desde que la guerra estalló el 28 de febrero con la muerte del fallecido líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, Irán ha utilizado ataques contra embarcaciones en la región para intimidar a las navieras y evitar que transiten por la vía marítima.

Sin embargo, el control iraní sobre el estrecho se ha relajado a medida que el ejército estadounidense brindó apoyo a embarcaciones que se desplazaban por una ruta meridional pegada a la línea costera de Omán. Esa nueva ruta ha enfurecido a Irán, que lanzó ataques repetidos contra barcos que la utilizaban.

El control de Teherán sobre la vía durante la guerra ha desatado una crisis energética en todo el mundo, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto.

Los ataques se dieron tras nuevas conversaciones diplomáticas sobre el estrecho

Trump dejó entrever la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra con Irán habían "terminado". Pero mediadores, incluidos Pakistán, Qatar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir esas conversaciones, dijo que los esfuerzos para apuntalar el alto el fuego continuaban el domingo. Pakistán informó que su ministro de Relaciones Exteriores habló por teléfono con el principal diplomático de Irán e instó a una "desescalada" por ambas partes.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra, prometió el sábado, en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarán su muerte.