Fernando Alonso renueva contrato con Aston Martin para 2024

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SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — El veterano Fernando Alonso se tomó su tiempo antes de decidir que su carrera en la Fórmula 1 continuará el próximo año.

Fernando Alonso confirma continuidad en Aston Martin

El piloto de 45 años y su compañero de equipo Lance Stroll ampliaron sus contratos a largo plazo, informó el martes la escudería Aston Martin.

El dos veces campeón del mundo manifestó que estaba "muy feliz" por la extensión del contrato, pese a que antes del Gran Premio de España insinuó que podría decidirse por participar en el Campeonato Mundial de Resistencia en lugar de la F1.

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"Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero correr es mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel", comentó Alonso. "Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarnos a tener éxito".

Retos y perspectivas ante nuevas regulaciones

Alonso estuvo entre los pilotos que se han quejado de la dependencia de los autos de 2026 de la energía eléctrica y de las concesiones que eso obliga a hacer a los pilotos en la pista. A principios del año Max Verstappen dijo que incluso consideró dejar la F1 si no se hacían cambios. La F1 indicó en junio que pasará a un sistema de mayor potencia con el motor y menos híbrida eléctrica a partir del próximo año.

Aston Martin ha tenido dificultades con las nuevas regulaciones, que restan importancia a las aportaciones de los pilotos, pero Alonso señaló que confiaba en que el equipo avanzaría.

"De verdad creo en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones", comentó. "Espero crear más recuerdos en la pista frente a los apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace especial a nuestro deporte".

Alonso suma apenas tres puntos después de 15 carreras esta temporada, y su mejor resultado fue un noveno lugar en los Países Bajos en agosto.